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Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy: Çok zor bir süreç

17.09.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema ve tiyatronun duayen isimlerinden Ferhan Şensoy, geçtiğimiz hafta hayata veda etmişti. Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy duygularını ifade ederken zorlandı.

Sinema ve tiyatronun duayen isimlerinden Ferhan Şensoy, geçtiğimiz günlerde hayata veda etmişti.
Babasının vefatıyla yıkılan Derya Şensoy bir mekan çıkışı görüntülendi.

Babasının vefatıyla sarsılan Derya Şensoy ayak üstü basın mensuplarına duygularını aktardı.

Derya Şensoy, sözlerine şu şekilde devam etti: “Çok zor bir süreç her şeyden önce. Bu konuda ne diyeceğimiz bilmiyorum. Çok üzgünüm ama çok sevindiğimiz bir haberde oldu. Ablam bebeğine kavuştu. 5 gün arayla oldu bunlar ve bizim için hayata tutunmak için bir sebep oldu. Acımızı bebeğe yansıtmayacak şekilde yaşamaya çalışıyoruz.”


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Ferhan Şensoy Derya Şensoy
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