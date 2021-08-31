Ferhan Şensoy'un ölüm haberi sonrası Rasim Öztekin'e veda mektubu gündem oldu

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin'in ölümü herkesi derinden sarsmıştı. Bugün ise Öztekin'in de yakın usta Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy'un ölüm haberi geldi.

Ferhan Şensoy bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu ve Rasim Öztekin'in cenazesine gelemeyerek bir veda mektubu göndermişti.

Şensoy'un ölüm haberi sonrası bu mektup gündem oldu. O mektupta, şu ifadelere yer verilmişti:

"Orta oyuncuların amatör konu nöbetçi tiyatrodan yetişti Rasim. Kısa sürede Orta oyunculara katıldı. Kavuğumu ona devrettim. Orta oyuncularda çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından dolayı sahneyi bıraktı. Kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Günü geldi, uçtu gitti gökyüzüne, kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1885'te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne, buluşuruz gökyüzünde, neşeli bir meyhanede."



