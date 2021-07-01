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  4. Ferhan Şensoy'un sağlık durumu nasıl? Kızı Derya Şensoy'dan açıklama geldi

Ferhan Şensoy'un sağlık durumu nasıl? Kızı Derya Şensoy'dan açıklama geldi

01.07.2021 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy, geçen ay geçirdiği damar operasyonu sonrası komplikasyon yaşadı. Şensoy, yaşadığı Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Usta sanatçı Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy ise babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Ferhan Şensoy'un sağlık durumu nasıl? Kızı Derya Şensoy'dan açıklama geldi

Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy'un geçen ay geçirdiği operasyon sonucu ameliyat bölgesinde oluşan komplikasyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Şensoy'un kızı Derya Şensoy, usta sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

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"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Derya Şensoy
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