Ferhan Şensoy'un sağlık durumu nasıl? Kızı Derya Şensoy'dan açıklama geldi

Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy'un geçen ay geçirdiği operasyon sonucu ameliyat bölgesinde oluşan komplikasyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Şensoy'un kızı Derya Şensoy, usta sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.





