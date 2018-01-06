MAGAZİN

Ferhan Şensoy'u ağlatan Münir Özkul ve Aydın Boysan anısı

MAGAZİN HABERLERİ | 06.01.2018 09:35 | Son Güncelleme 1 saat önce

Aynı gün vefat eden usta tiyatrocu Münir Özkul ve mimar Aydın Boysan arasında çarpıcı bir tesadüf ortaya çıktı...

Ferhan Şensoy'u ağlatan Münir Özkul ve Aydın Boysan anısı

Aynı gün vefat eden usta tiyatrocu Münir Özkul ve mimar-yazar Aydın Boysan arasında çarpıcı bir tesadüf ortaya çıktı.

Orta oyunu ve Tulûat (doğaçlama) sanatçısı İsmail Hakkı Dümbüllü, ustası Kel Hasan’dan devraldığı kavuğunu, 1968’de oyuncu Münir Özkul’a devretmişti. Kavuk, Münir Özkul tarafından da 1989’da Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu’nun kurucusu Ferhan Şensoy’a verilmişti. Şensoy ise geçen yıl Ses Tiyatrosu’nda yapılan törenle tiyatronun simge kavuğunu tiyatrocu Rasim Öztekin’e vermişti.

Ferhan Şensoy’un yıllar önce bir röportajında Münir Özkul hakkında "kavuğu devretmesi" anısını anlatırken ilginç bir detay dikkat çekti.

Şensoy, Münir Özkul ile aralarında geçen diyaloğu anlatırken, Aydın Boysan’ın, Münir Özkul’un hem kavuğu aldığı törende hem de kavuğu devrettiği törende, konuşma yaptığını aktardı.

Münir Özkul’un tiyatro kariyerinin en önemli iki gecesinde konuşma yapan Aydın Boysan’ın, Özkul’un hayatını kaybettiği gün vefat etmesi çarpıcı bir tesadüf olarak kayıtlara geçti.


MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ferhan şensoy münir özkul

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi ile kaçan 50 yaşındaki kadın, kocasının yaklaşmasını çaresizlikle izledi

Sevgilisi ile kaçan 50 yaşındaki kadın, kocasının yaklaşmasını çaresizlikle izledi

Son dakika: İstanbul'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: İstanbul'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Canan Karatay'ı canlı yayında şok! Herkesin merak ettiği şeyi sordu

Canan Karatay'ı canlı yayında şok! Herkesin merak ettiği şeyi sordu

Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

Çipras bugün Kardak'a mı çıkacak? Türk savaş gemisi bölgede

Çipras bugün Kardak'a mı çıkacak? Türk savaş gemisi bölgede

Şanlıurfa'daki Urfa Kalesi'nde fotoğraf çekmek isterken metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Şanlıurfa'daki Urfa Kalesi'nde fotoğraf çekmek isterken metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 6 yorum
ZATEN HAKKETMEDİĞİN BİR ŞEYDİ. KİME VERİRSEN VER..
doğanın yokoluşu gibi birer birer çınarlarımızda yok oluyor. Nurlar içinde yatın büyük usta Münir ÖZKUL ve ordinaryus Aydın BOYSAN
Allah rahmet eylesin...Büyük sanatçılar birer birer gidiyor.Umarım Ferhan ŞENSOY'da kavuğu kendisinden sonra hakkıyla taşıyacak birine teslim eder.
@ozkan55149 "Şensoy ise geçen yıl Ses Tiyatrosu’nda yapılan törenle tiyatronun simge kavuğunu tiyatrocu Rasim Öztekin’e vermişti"
okuduğumdan beri ağlıyorum çok duygulandım hayat tesadüflerle dolu benim dedem de belediye başkanlığı devraldığı eski başkanla ve o dönemin başkanlık konuşmasını yapan vekilimizle aynı gün bu dünyadan göçüp gittiler.
fakir ağlar zengin göz yaşlarına hakim olamaz, fakir ölür zengin hayata gözlerini yumar..
Diğer Haberler
Russell Crowe'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü

Russell Crowe'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü

Yıldız Tilbe TV8'de talk show programına başlıyor!

Yıldız Tilbe TV8'de talk show programına başlıyor!

İşte Tuğba Yurt'un 7 yaş küçük sevgilisi

İşte Tuğba Yurt'un 7 yaş küçük sevgilisi

Seda Bakan'dan çarpıcı pozlar!

Seda Bakan'dan çarpıcı pozlar!

Seda Sayan programına eski sevgilisi Nihat Doğan'ı çağırdı!

Seda Sayan programına eski sevgilisi Nihat Doğan'ı çağırdı!

İşte Münir Özkul'un biri ünlü 4 eşiyle hiç bilinmeyen oğlu ve kızları

İşte Münir Özkul'un biri ünlü 4 eşiyle hiç bilinmeyen oğlu ve kızları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.