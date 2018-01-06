Ferhan Şensoy'u ağlatan Münir Özkul ve Aydın Boysan anısı

Aynı gün vefat eden usta tiyatrocu Münir Özkul ve mimar-yazar Aydın Boysan arasında çarpıcı bir tesadüf ortaya çıktı.

Orta oyunu ve Tulûat (doğaçlama) sanatçısı İsmail Hakkı Dümbüllü, ustası Kel Hasan’dan devraldığı kavuğunu, 1968’de oyuncu Münir Özkul’a devretmişti. Kavuk, Münir Özkul tarafından da 1989’da Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu’nun kurucusu Ferhan Şensoy’a verilmişti. Şensoy ise geçen yıl Ses Tiyatrosu’nda yapılan törenle tiyatronun simge kavuğunu tiyatrocu Rasim Öztekin’e vermişti.

Ferhan Şensoy’un yıllar önce bir röportajında Münir Özkul hakkında "kavuğu devretmesi" anısını anlatırken ilginç bir detay dikkat çekti.

Şensoy, Münir Özkul ile aralarında geçen diyaloğu anlatırken, Aydın Boysan’ın, Münir Özkul’un hem kavuğu aldığı törende hem de kavuğu devrettiği törende, konuşma yaptığını aktardı.

Münir Özkul’un tiyatro kariyerinin en önemli iki gecesinde konuşma yapan Aydın Boysan’ın, Özkul’un hayatını kaybettiği gün vefat etmesi çarpıcı bir tesadüf olarak kayıtlara geçti.



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