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Ferhat Göçer, Sabahattin Ali’nin hayatını şarkılarıyla anlattı

23.07.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Antik Tiyatro’da Aldırma Gönül müzikaliyle sahne alan Ferhat Göçer’i yaklaşık 1500 sanatsever izledi.

Ferhat Göçer, Sabahattin Ali’nin hayatını şarkılarıyla anlattı

Türk edebiyatının unutulmaz ismi yazar ve şair Sabahattin Ali'nin hayatından kesitlerin yer aldığı ve Ferhat Göçer'in tek kişilik performansıyla hazırlanan ‘Aldırma Gönül Müzikali” Sabahattin Ali'nin aşklarının, hüzünlerinin, heyecanlarının, hasretlerinin; kısaca hayatından kesitlerin sahnelendiği ve şiirlerinden bestelenmiş sevilen şarkıların yer aldığı konser büyük ilgi gördü.

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Göçer, tiyatro tadında sunduğu konserinde hakkındaki davaların aleyhinde seyrettiği bir dönemde Türkiye’den ayrılmak isteyen ve Bulgaristan sınırını geçmek isterken kendisine kaçma girişiminde rehberlik eden Ali Ertekin tarafından milliyetçi gerekçelerle 41 yaşında öldürülen Sabahattin Ali'yi canlandırdı, verdiği yaşam ve özgürlük mücadelesini şarkılarıyla dile getirdi.
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Göçer yaklaşık iki saat süren konserini Aldırma Gönül şarkısı ile tamamladı, sanatçı hayranları tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Sabahattin Ali Ferhat Göçer
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