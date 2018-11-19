Ferhat Göçer ve kızı Yağmur Göçer barıştı

Canlı yayında babasının 8,5 aydır kendinisi aramadığını ve kediye köpeğe 'kızım', kendisine 'takoz' dediğini açıklayan Yağmur Göçer'in ardından açıklama yapan Ferhat Göçer, "Bir baba olarak iyi bir evlat yetiştirebilmek için gördüğüm yanlışları uyarmak, müdahale etmek ve her koşulda onun yanında olmak bu hayattaki en önemli varlık sebebim. Benim için her şeyden önce evlatlarım gelir. Bu konunun aile arasında halledilmesi gereken bir problem olması, magazine daha fazla yansımaması ve Yağmur'un daha fazla zarar görmemesi adına kızımla iletişime geçtim." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

ARADAKİ BUZLAR ERİDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından Yağmur Göçer'in paylaşımı, baba kızın arasındaki gerilimin son bulduğunu belgeledi.

Ayşe Özyılmazel'in köşe yazısını paylaşan Yağmur Göçer, paylaşımının altına, "@ayseozyilmazel 'e yazısı için teşekkür ediyorum. Çok güzel anlamış ve anlatmış beni.

Beklediğim mesaj ve telefon geldi babamdan. Görüştük bir yemek yedik. Sadece bazı şeyler için zaman gerekir. Çok yıprandık yaralandık. Zaman bize iyi gelecek . Her şeyin daha güzel olacağı günler yaşayacağımızı umuyorum. Bu süreçte destek mesajları atan yanımda olan herkese sonsuz teşekkürler. Kendinize iyi bakın." yazdı.