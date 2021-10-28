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Ferhat Gündoğdu kimdir, aslen nereli? MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu kaç yaşında?

28.10.2021 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu, Serdar Tatlı'nın ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini açıkladı. MHK'nın yeni başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hayatı gelişme sonrası merak ediliyor. Peki Ferhat Gündoğdu kimdir, aslen nereli? MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Ferhat Gündoğdu kimdir, aslen nereli? MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu kaç yaşında?

Serdar Tatlı sonrası Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiği duyuruldu. Gelişmenin ardından futbolseverler tarafından MHK'nın yeni başkanı Ferhat Gündoğdu'nun memleketi ve yaşı gibi bilgiler merak ediliyor. Peki Ferhat Gündoğdu kimdir, aslen nereli?

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

987-1991 yılları arasında Kara Harp Okulu'nda işletme ve yönetim alanında lisans eğitimi almış olan Ferhat Gündoğdu, 2002-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi ve 2005-2007 yılları arasında Atatürk Üniversitesi'nde işletme ve yönetim alanında lisans üstü eğitimleri alırken sonrasında ise 2014'te Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi alanında doktora almıştır.

Ferhat Gündoğdu, 2019'da Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nda üye olarak görev almıştı. 19 Ekim 2021 tarihinde ise Metin Tokat'ın istifası sonrası Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atanmıştı.

Ferhat Gündoğdu, ayrıca TFF bünyesinde MHK Eğitimden Sorumlu üyesi olarak görev almıştı. Lokman Hekim Üniversitesi'nde spor yöneticiliği alanında akademik görevlerde bulunan Ferhat Gündoğdu, Türk Eğitim Derneği'nde de okul yatırımları ve planlama müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Gündoğdu'nun yaşı ve memleketi gibi bilgiler ise internet üzerinde yer almıyor.

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