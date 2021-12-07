SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Ferhat Gündoğdu: MHK'nin yeni başkanı kimdir, hangi üyelerle birlikte çalışacak?

Ferhat Gündoğdu: MHK'nin yeni başkanı kimdir, hangi üyelerle birlikte çalışacak?

07.12.2021 05:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na (MHK) Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini açıkladı. Karar, TFF Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısı sonrası kamuoyuna duyuruldu.

Ferhat Gündoğdu: MHK'nin yeni başkanı kimdir, hangi üyelerle birlikte çalışacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na (MHK) Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini açıkladı.

Karar, TFF Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısı sonrası kamuoyuna duyuruldu.

Yeni MHK üyeleri ise Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu ve Serdar Çakıroğlu.

TFF daha önce Ferhat Gündoğdu'yu, istifa eden Metin Tokat'ın yerine MHK üyeliğine atamıştı.

MHK Başkanı Serdar Tatlı ve kurulun tüm üyeleri geçen hafta istifa etmişti.

Asker kökenli

Ferhat Gündoğdu, 1991 yılında Kara Harp Okulu'nu bitirdi.

Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü'nde Yüksek Lisans yaptı.

Aynı bölümde doktorasını da tamamlayan Ferhat Gündoğdu, Türk Eğitim Derneği'nde (TED) çeşitli görevlerde bulundu.

Daha önce MHK'nın Eğitimden Sorulu Üyesi olan Gündoğdu "klasman üst gözlemciliği" görevini de yürüttü.

Asıl mesleği doktorluk olan Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor.

Gündoğdu aynı zamanda bir şirkette Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu sefer geliyor! Vedat Muriqi Süper Lig devineBu sefer geliyor! Vedat Muriqi Süper Lig devine
PARTNER Demet Akalın'ın 'Yeliz' sessizliği Demet Akalın'ın 'Yeliz' sessizliği
Ampute maçında şok olay! Yumruklar havada uçuştuAmpute maçında şok olay! Yumruklar havada uçuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de büyük gerginlik: Sana soruyorum hadsiz atanmış

TBMM'de büyük gerginlik: Sana soruyorum hadsiz atanmış

Ülkede gündem oldu! Başbakan sabaha karşı böyle görüntülendi

Ülkede gündem oldu! Başbakan sabaha karşı böyle görüntülendi

Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

Konuşmalar ortaya çıktı: Penaltı vermek zorundayım

Konuşmalar ortaya çıktı: Penaltı vermek zorundayım

Rıdvan Dilmen şaştı kaldı! "Bunu ilk kez görüyorum"

Rıdvan Dilmen şaştı kaldı! "Bunu ilk kez görüyorum"

Rıdvan Dilmen için anlaşma tamam

Rıdvan Dilmen için anlaşma tamam

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kerem Aktürkoğlu herkesi solladı!

Kerem Aktürkoğlu herkesi solladı!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kuralar çekildi! İşte 4 büyüklerin rakipleri

Kuralar çekildi! İşte 4 büyüklerin rakipleri

PFDK, İrfan Can'ın cezasını açıkladı!

PFDK, İrfan Can'ın cezasını açıkladı!

Burak Yılmaz herkesi ters köşe yaptı! İşte futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı

Burak Yılmaz herkesi ters köşe yaptı! İşte futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.