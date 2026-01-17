SPOR

Galatasaray'da kazan kaynıyor! Gaziantep maçı bardağı taşırdı: "Yönetim istifa"

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray'da ortalık karıştı. Gaziantep FK karşısında oynanan etkisiz futbol sonrası tribünler ve sosyal medya ayağa kalktı. Transferde hedefteki isim Dursun Özbek ve yönetimi oldu!

Galatasaray'da kazan kaynıyor! Gaziantep maçı bardağı taşırdı: "Yönetim istifa"
Emre Şen

Galatasaray'ın kendi sahasında Gaziantep FK karşısında isteksiz oyunu, Sarı-Kırmızılı taraftarların sabrını taşırdı. Maç oynanırken başlayan protestolar, sosyal medyada çığ gibi büyüyen bir tepki dalgasına dönüştü.

"TRANSFER NEREDE?" İSYANI

Taraftarların tepkisinin odağında sadece oyun değil, yönetimim transfer politikasındaki yavaşlığı da vardı. Hakan Çalhanoğlu ve diğer yıldız isimlerin gündeme gelmesine rağmen somut adımların atılmaması ve kadro derinliğindeki eksiklikler, "Yönetim uyuma, transfer nerede?" eleştirilerini beraberinde getirdi.

OYUNCULAR ISLIKLANDI

Gaziantep FK'nın attığı gol sonrası top her Galatasaraylı oyunculara geldiğinde tribünler ıslıklı protestoda bulundu.

İLKAY GÜNDOĞAN'A TEPKİ!

Galatasaray tribünleri, oyundan çıkan İlkay Gündoğan'ı yoğun şekilde ıslıkladı ıslıkladı.

İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ

Galatasaray taraftarı, maç oynanırken Dursun Özbek yönetimini eleştiri yağmuruna tuttu. Hep bir ağızdan yükselen "yönetim istifa" tezahüratları maçın önüne geçti.

