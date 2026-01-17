Acun Ilıcalı'nın takımı İngiltere'yi salladı! Hull City zorlu deplasmanda fişi ilk yarıda çekti: Play-off ateşi yandı!

İngiltere Championship'in 27. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Southampton ile karşı karşıya geldi. Premier Lig yolunda hata yapmak istemeyen Kaplanlar, zorlu mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak kritik bir virajı döndü.

İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİLER

Hull City'ye galibiyeti getiren goller maçın ilk yarısında geldi. 20. dakikada Kyle Joseph ile öne geçen konuk ekip, 34. dakikada Charlie Hughes'un golüyle farkı ikiye çıkardı. Southampton'ın tek golü ise 71. dakikada Ross Stewart'tan geldi ancak bu gol ev sahibine puan için yetmedi.

PUANINI 44'E YÜKSELTTİ

Bu galibiyetle puanını 44'e yükselten Hull City, play-off potasındaki yerini korudu. Southampton ise 33 puanda kalarak orta sıralarda kaldı. Acun Ilıcalı'nın tribünden takip ettiği maçlarda alınan bu sonuçlar, camiada Premier Lig umutlarını yeniden yeşertti.