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Ferhat Gündoğdu'nun mahkeme savunması ortaya çıktı: "Farkında bile değilim"

Tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakimlikteki savunması gün yüzüne çıktı. Suçlamaları reddeden Gündoğdu, söz konusu kaydın telefonunda bulunduğunun farkında bile olmadığını ve kaydın kötü niyetle yapılmadığını savundu.

Ferhat Gündoğdu'nun mahkeme savunması ortaya çıktı: "Farkında bile değilim"
Emre Şen

İstanbul merkezli "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun mahkemedeki ilk ifadelerine ulaşıldı. Kollukta verdiği ifadeleri tekrar ettiğini belirten Gündoğdu, hakkındaki suçlamaları anladığını ifade etti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ferhat Gündoğdu nun mahkeme savunması ortaya çıktı: "Farkında bile değilim" 1

Mahkemedeki savunmasında telefonundaki kayıttan haberdar olmadığını öne süren Ferhat Gündoğdu, "Ben yüzüme karşı ayrıntılarıyla anlatıldığı haliyle hakkımdaki suçlamayı anladım. Ben kollukta ifade vermiştim. O ifademi aynen tekrar ederim." dedi.

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KÖTÜ NİYET YOK SAVUNMASI

Ferhat Gündoğdu nun mahkeme savunması ortaya çıktı: "Farkında bile değilim" 2

Telefonunda çıkan ses kaydına ilişkin açıklamalarda bulunan Gündoğdu, "Ben o kaydın telefonumda olduğunun farkında bile değilim. Bana gösterildiğinde hatırlamadım bu yüzden cevap da veremedim. Böyle bir kaydın kötü niyetle olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Savunmasının devamında Twitter'a düştükten sonra konuyu öğrendiğini belirten Gündoğdu, suçsuz olduğunu savunarak serbest bırakılmasını talep etti.

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