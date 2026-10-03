Ferhat Gündoğdu'nun mahkeme savunması ortaya çıktı: "Farkında bile değilim"

İstanbul merkezli "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun mahkemedeki ilk ifadelerine ulaşıldı. Kollukta verdiği ifadeleri tekrar ettiğini belirten Gündoğdu, hakkındaki suçlamaları anladığını ifade etti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mahkemedeki savunmasında telefonundaki kayıttan haberdar olmadığını öne süren Ferhat Gündoğdu, "Ben yüzüme karşı ayrıntılarıyla anlatıldığı haliyle hakkımdaki suçlamayı anladım. Ben kollukta ifade vermiştim. O ifademi aynen tekrar ederim." dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Türk futbolunda deprem! Ferhat Gündoğdu tutuklandı

KÖTÜ NİYET YOK SAVUNMASI

Telefonunda çıkan ses kaydına ilişkin açıklamalarda bulunan Gündoğdu, "Ben o kaydın telefonumda olduğunun farkında bile değilim. Bana gösterildiğinde hatırlamadım bu yüzden cevap da veremedim. Böyle bir kaydın kötü niyetle olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Savunmasının devamında Twitter'a düştükten sonra konuyu öğrendiğini belirten Gündoğdu, suçsuz olduğunu savunarak serbest bırakılmasını talep etti.