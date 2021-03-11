Feri Baycu Güler kimdir ve nereli? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Feri Baycu Güler, dizi ve tiyatro oyunlarında yer alırken bir yandan yapımcılık ve çevirmenlik görevlerini de sürdürmektedir. Gezmeyi ve tarihi çok seven sanatçı, aynı zamanda Mamart Tiyatro'da genel sanat yönetmenliği de yapmaktadır.

FERİ BAYCU GÜLER KİMDİR?

Feri Baycu Güler, 1976 senesinde İstanbul'da hayata gözlerini açmıştır. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamış ve arkasından ilk oyunculuk deneyimini 2012 senesinde yaşamıştır. Birçok dizide ve tiyatro oyununda yer alan Feri Baycu Güler aynı zamanda yapımcılık yapmakta ve Mamart Tiyatro'nun genel sanat yönetmenliği görevini de sürdürmektedir.

FERİ BAYCU GÜLER EVLİ Mİ?

Kayhan Güler ile evli olan Feri Baycu Güler'in bu evlilikten bir kız çocuğu vardır.

Feri Baycu Güler 1.62 boyunda, 68 kilodur. Burcu yengeçtir.

FERİ BAYCU GÜLER FİLMOGRAFİ

Susam (Sara, Kısa Film 2020)

Bay Yanlış (Nevin Yılmaz, TV Dizisi 2020)

Baraj (Canan, TV Dizisi 2020)

Aşk 101 (TV Dizisi 2020)

Hilal, Feza and Other Planets / Hilal, Feza ve Diğer Gezegenler (Şükran, Sinema Filmi 2019)