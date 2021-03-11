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Feri Baycu Güler kimdir ve nereli? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

11.03.2021 13:43 | Son Güncelleme:
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Feri Baycu Güler kimdir ve nereli? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Netflix'in çok sevilen Türk dizisi Aşk 101'de rol alan Feri Baycu Güler, 1976 senesinde doğmuştur. Oldukça başarılı bir çevirmen ve yapımcı olan Feri Baycu Güler, aynı zamanda birçok dizide oynamış ve tiyatro oyunlarında da sevenlerinin karşısına çıkmıştır.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Feri Baycu Güler, dizi ve tiyatro oyunlarında yer alırken bir yandan yapımcılık ve çevirmenlik görevlerini de sürdürmektedir. Gezmeyi ve tarihi çok seven sanatçı, aynı zamanda Mamart Tiyatro'da genel sanat yönetmenliği de yapmaktadır.

FERİ BAYCU GÜLER KİMDİR?

Feri Baycu Güler, 1976 senesinde İstanbul'da hayata gözlerini açmıştır. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamış ve arkasından ilk oyunculuk deneyimini 2012 senesinde yaşamıştır. Birçok dizide ve tiyatro oyununda yer alan Feri Baycu Güler aynı zamanda yapımcılık yapmakta ve Mamart Tiyatro'nun genel sanat yönetmenliği görevini de sürdürmektedir.

Feri Baycu Güler kimdir ve nereli? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

FERİ BAYCU GÜLER EVLİ Mİ?

Kayhan Güler ile evli olan Feri Baycu Güler'in bu evlilikten bir kız çocuğu vardır.

Feri Baycu Güler 1.62 boyunda, 68 kilodur. Burcu yengeçtir.

FERİ BAYCU GÜLER FİLMOGRAFİ

Susam (Sara, Kısa Film 2020)

Bay Yanlış (Nevin Yılmaz, TV Dizisi 2020)

Baraj (Canan, TV Dizisi 2020)

Aşk 101 (TV Dizisi 2020)

Hilal, Feza and Other Planets / Hilal, Feza ve Diğer Gezegenler (Şükran, Sinema Filmi 2019)

Erkenci Kuş (Melahat, TV Dizisi 2018)

Hayati ve Diğerleri (Kıymet, TV Dizisi 2017)

Çifte Saadet (Refika, TV Dizisi 2016)

Altınsoylar (Fatma, TV Dizisi 2016)

Aşkın Halleri (TV Dizisi 2012)

FERİ BAYCU GÜLER'İN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Ben Anadolu - Yıldız Kenter'in Anısına Saygıyla / Yapımcı - 2020

Tartuffe / Dorine - 2019

Empatopya / Yapımcı - 2018

Kızgın Damdaki Kedi / Çevirmen - 2017

Nereye Gitti Bütün Çiçekler? / Oyuncu - 2016

Özel Kadınlar Listesi / Oyuncu - 2015

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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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