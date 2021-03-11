Feri Baycu Güler kimdir ve nereli? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Feri Baycu Güler, dizi ve tiyatro oyunlarında yer alırken bir yandan yapımcılık ve çevirmenlik görevlerini de sürdürmektedir. Gezmeyi ve tarihi çok seven sanatçı, aynı zamanda Mamart Tiyatro'da genel sanat yönetmenliği de yapmaktadır.
Feri Baycu Güler, 1976 senesinde İstanbul'da hayata gözlerini açmıştır. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamış ve arkasından ilk oyunculuk deneyimini 2012 senesinde yaşamıştır. Birçok dizide ve tiyatro oyununda yer alan Feri Baycu Güler aynı zamanda yapımcılık yapmakta ve Mamart Tiyatro'nun genel sanat yönetmenliği görevini de sürdürmektedir.
Kayhan Güler ile evli olan Feri Baycu Güler'in bu evlilikten bir kız çocuğu vardır.
Feri Baycu Güler 1.62 boyunda, 68 kilodur. Burcu yengeçtir.
Susam (Sara, Kısa Film 2020)
Bay Yanlış (Nevin Yılmaz, TV Dizisi 2020)
Baraj (Canan, TV Dizisi 2020)
Aşk 101 (TV Dizisi 2020)
Hilal, Feza and Other Planets / Hilal, Feza ve Diğer Gezegenler (Şükran, Sinema Filmi 2019)
Erkenci Kuş (Melahat, TV Dizisi 2018)
Hayati ve Diğerleri (Kıymet, TV Dizisi 2017)
Çifte Saadet (Refika, TV Dizisi 2016)
Altınsoylar (Fatma, TV Dizisi 2016)
Aşkın Halleri (TV Dizisi 2012)
Ben Anadolu - Yıldız Kenter'in Anısına Saygıyla / Yapımcı - 2020
Tartuffe / Dorine - 2019
Empatopya / Yapımcı - 2018
Kızgın Damdaki Kedi / Çevirmen - 2017
Nereye Gitti Bütün Çiçekler? / Oyuncu - 2016
Özel Kadınlar Listesi / Oyuncu - 2015
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