Ata Demirer aşka geldi! Genç sevgilisini paylaşmaya doyamadı

Ünlü komedyen ve müzisyen Ata Demirer son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Değişimiyle adından sıkça söz ettiren ünlü isim şimdi de özel hayatıyla gündemde. Demirer, sevgilisi Dilara Alemdar ile Bodrum tatilinden karelerini peş peşe paylaştı.

Ata Demirer aşka geldi! Genç sevgilisini paylaşmaya doyamadı
Öznur Yaslı İkier

Son dönemde verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiren ünlü komedyen Ata Demirer yeni görünümüyle takipçilerinden tam not alıyor.

Tam 30 kilo veren ve değişimiyle gündemden düşmeyen Ata Demirer şimdi de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Ata Demirer aşka geldi! Genç sevgilisini paylaşmaya doyamadı 1

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ata Demirer, özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak görev yapan Dilara Alemdar ile bir süredir aşk yaşıyor.

Ata Demirer aşka geldi! Genç sevgilisini paylaşmaya doyamadı 2

Ata Demirer genç sevgilisi ile Bodrum tatilinden karelerini peş peşe paylaştı. Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler takipçilerinden tam not aldı.

Ata Demirer aşka geldi! Genç sevgilisini paylaşmaya doyamadı 3

