Ata Demirer aşka geldi! Genç sevgilisini paylaşmaya doyamadı

Son dönemde verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiren ünlü komedyen Ata Demirer yeni görünümüyle takipçilerinden tam not alıyor.

Tam 30 kilo veren ve değişimiyle gündemden düşmeyen Ata Demirer şimdi de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ata Demirer, özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak görev yapan Dilara Alemdar ile bir süredir aşk yaşıyor.

Ata Demirer genç sevgilisi ile Bodrum tatilinden karelerini peş peşe paylaştı. Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler takipçilerinden tam not aldı.