Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! Fotoğraflar soruldu, 'özel jet'i anlattı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanan Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı. Gündemdeki 'Özel jet'le ilgili detayları tek tek anlatan Karaca, kendisine gösterilen fotoğrafları da anlattı.

Adını evlilik programı Kısmetse Olur ile duyuran sosyal medya fenomeni Karaca, "Benim, vücudumu kullanarak bu iğrenç yaşantıya sürükleyen kişilerden toplum olarak şikayetçiyim" dedi

CNN Türk'ten Merve Tokaz'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı haberine göre; Karaca, ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

2022 - 2023 tarihleri arasında Murat Gülibrahimoğlu ile sevgiliydim.

"BENİ ZENGİNLİKLERİYLE KANDIRIP KULLANDILAR"

Beni zenginlikleriyle kandırıp kullandılar. Fotoğrafta sağ tarafta saati gözüken kişi Fatih Keleş'tir.

"BANA HİZMETÇİ ROLÜ VEREREK KAHVE VE MEYVE SERVİSİ YAPTIRDI"

Fatih Keleş, 2022 Ramazan ayında beni annemin evinden zorla çıkararak, Beykoz Kavacık'taki Günyüzü Konaklarına götürdü. Bana hizmetçi rolü vererek kahve ve meyve servisi yaptırdı.

"GÜNDE 50 MİLYON TL KAZANIYORLAR" İDDİASI

Sohbette sürekli döküm sahası konuşuluyordu. Döküm sahasından günde elli milyon TL kazandıklarını, paraların kimlere dağıtılması gerektiğini konuşuyordu.

TELEFONUNDA ÇIKAN GÖRÜNTÜLER

Gösterdiğiniz telefonumda çıkan dansöz oynatılan uyuşturucu kullanılan ev benim meyve servisi ettiğim o evdir.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Keşke bu anlara tanıklık etmeseydim. Benim, vücudumu kullanarak bu iğrenç yaşantıya sürükleyen kişilerden toplum olarak şikayetçiyim.

"FOTOĞRAF, MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU'NUN ÖZEL JETİNDE ÇEKİLDİ"

Murat Gülibrahimoğlu ile ilişkimde ne yazık ki uyuşturucu bataklığından kurtulamadım. Göstermiş olduğunuz fotoğrafta onun özel uçağında seyahat ediyordum.