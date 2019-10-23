Feride filminin setinden ilk fotoğraflar yayınlandı!

Zeynep Çamcı’nın senaryosunu kaleme alıp başrolünü üstlendiği Feride filminden ilk kareler geldi. Çamcı aynı zamanda yönetmen koltuğunu Ali Yorgancıoğlu ile paylaşıyor. "Feride" yılın en komik ve en duygusal filmi olmaya şimdiden aday.

Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan yılın en renkli komedi filmi Feride’nin setinden yayınlanan rengârenk fotoğraflar, filme olan beklentiyi arttırıyor. Filmin çekimleri İstanbul’un eski semtlerinden biri olan Yedikule’de başladı. Filmde her karakter için özel tasarlanan kostümler ve aksesuarlar çok konuşulacak.

Yer altında kahraman kostümleri dikilen bir atölye de terzilik yapan Feride’nin, emek ve sevgi hırsızı patronuna başkaldırıp iddialaşması ve daha sonra moda devlerine kafa tutan yolculuğunu anlatan film, gücünü sevgiden alan kahramanların hikâyesini seyirciyle buluşturacak.

Yönetmen koltuğunu Ali Yorgancıoğlu ve Zeynep Çamcı’nın paylaştığı filmde; Zeynep Çamcı, Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik, Osman Akça, Ceren Taşçı, Ali Barkın, Aycan Koptur, Fırat Sobutay gibi başarılı birçok isim rol alıyor.



