Feridun Düzağaç'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızını görenler çok şaşırdı! Tuya Naz Düzağaç güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç güçlü sesi, karizması ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyor. 1994 yılında Güryay'la hayatını birleştiren Düzağaç'ın bu evliliğinden Tuya Naz Düzağaç ismini verdiği kızı dünyaya geldi.

Yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı Tuya Naz Düzağaç şimdilerde 23 yaşında kocaman bir genç kız. Londra’da mimarlık eğitimi alan Tuya Naz Düzağaç güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Ünlü şarkıcının kızını görenler; 'Çok güzelsin', 'Ne kadar güzelsin', 'Bu güzellik halis mi?' gibi yorumlar yaptı.

Zaman zaman kızıyla fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Feridun Düzağaç'ın baba-kız pozları ise çok beğeniliyor.

Feridun Düzağaç 10 Ekim 1968 yılında Adana'da doğdu. İlkokulu Adana Hayriye Kemal Kusun İlkokulu'nda okudu. Ortaokulu ise Adana'da Seyhan Ortaokulu'nda bitirdi. Adana Borsa Lisesi'nde okurken okul korosunda ilk müzik deneyimlerini kazandı.

Mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü'nü tamamladı. Üniversite yıllarında okuldaki arkadaşları ile amatörce başladığı müzik hayatında ilk kez Mersin'de Tını grubunun solisti olarak insanların karşısında şarkı söylemeye başladı.

1988'de Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde okurken dört arkadaşıyla kendi müziklerini üretmek ve kendi şarkılarını yazmak için kurdukları TINI grubuyla şarkı yazmaya başladı.

İlk bestesi Özdemir Asaf'ın Lavinya'sı, özel radyoların ilk günlerinde Ferdi Tayfur'un "Emmoğlu"sunun ardından bir ulusal radyoda en çok istek alan ikinci şarkı oldu.

1990 yılında yine aynı üniversitedeki 13 amatör şair arkadaşıyla İlk Rüzgâr adını verdikleri antolojik formatlı şiir kitabında yazdıklarını yayımladı.

1992 yılında Çukurova Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İşletme bölümünden mezun oldu. 5 yıllık paylaşımının anısına kaydettikleri TINI demosu 1993 Kasım'ında "Öğrenci İndirimi" adıyla Ada Müzik tarafından yayımladı.

2009 yılı Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "Beni Bırakma" şarkısının klibi "Yılın Klibi" ödülünü kazandı. 2014 yılında Radyo Boğaziçi "En İyi Rock Sanatçı" ödülünü aldı.



