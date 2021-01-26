Ferizli Belediyesinde sigarayı bırakan personele 1000 lira teşvik primi verilecek

"İş sözleşmesinde görüşmelerimiz devam ediyordu. Son görüşmelerde mola esnasında, 'bir sigara' teklif edildi. Biz de bu teklifi yapan, sigara içen arkadaşlarımıza 'Allah kurtarsın.' dedik. Daha sonra da sigara bırakmaya teşvik etmek amacıyla sendikal çalışmamıza madde eklemeye karar verdik sendikacı arkadaşlarımızla. Aniden gelişen bir durum oldu. Böylece bu durum sözleşmenin içerisinde yer aldı. Sigarayı bırakan belediye personelimize 1000 lira teşvik primi vereceğiz."

Ferizli Belediyesi ile HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İŞ Sendikası Sakarya Şubesi arasında 1 hafta önce imzalanan ve 1 Ocak'tan itibaren 2 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesiyle çalışanların ücretlerine yüzde 35-45 arasında zam ile sosyal haklarda iyileştirme yapıldı.

Gündoğdu, birkaç kişinin bile olsa sigarayı bırakmasına vesile olmak istediklerini vurgulayarak "Arkadaşlarımızdan olumlu dönüşler aldık, bırakmayı düşünen birkaç arkadaşımız oldu. Bırakırlar inşallah. Yeter ki sağlıklı yaşama katkıda bulunalım. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'ne kadar da arkadaşlarımıza sigarayı bıraktırmış oluruz inşallah. Sigarayı bıraktığını beyan eden arkadaşımıza anında 1000 lira ödeme yapacağız. Bıraktıktan sonra tekrar sigaraya başlarlarsa ceza olarak iki katı geri alacağız. Arkadaşlarımıza uyarımızı yapmış bulunuyoruz. Konunun takibi ise güven esaslı olacak." ifadelerini kullandı.

Hizmet- İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir de sözleşme sürecinde ek maddeyle ilgili durumun ani bir şekilde ortaya çıktığını belirtti.

"Sağlıklı yaşamı destekleme primi" başlığı adı altında prim verileceğini hatırlatan Gökdemir, "Bu 1000 lirayla kalmıyor; sigarayı bırakan arkadaşımızın aylık ortalama 500-600 liralık sigara parası da cebinde kalıyor. Bu para belki bir mutfak masrafı olarak geri dönecek." diye konuştu.