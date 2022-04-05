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Ferman Toprak'tan şaşırtan açıklama! "3.5 milyon kişilik bir aşiretin çocuğuyum"

05.04.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz kasım ayında eşini darp ettiği iddiasıyla gündem olan arabesk müziğin dikkat çeken isimlerinden Ferman Toprak (47), çocukluğuna dair travmalarıyla yüzleşti. "Şarkıcılık sayesinde aşiret hayatından uzak kaldım. Evladım aşiret içinde büyüsün istemedim" diyen Toprak, zamanında kendisini desteklemeyen akrabalarının şimdi alkışladığını, İbrahim Tatlıses sayesinde evine ekmek götürdüğünü söyledi.

Ferman Toprak'tan şaşırtan açıklama! "3.5 milyon kişilik bir aşiretin çocuğuyum"

‘Hayatı Tespih Yapmışım’ şarkısıyla şöhreti yakalayan Ferman Toprak, Ekotürk TV’de yayınlanan, Özlem Adakul’un sunduğu 'Pembe Masa' programına konuk oldu. Adana doğumlu şarkıcının açıklamaları magazinin gündemine bomba gibi düştü.

"AŞİRETE TERS"

3.5 milyon kişilik bir aşiretin çocuğu olduğunu anlatan Toprak, çatışmalar içinde büyüdüğünü, çocukluk travmaları yüzünden 12 yaşına kadar kekeme kaldığını söyledi. Kekemeliği kendi kendine şarkılar söyleyerek yendiğini belirten Toprak, “Ailemde kimse sanatçı olmamı istemedi, 'Aşirete ters' dediler ama ben şarkıcılık sayesinde aşiret hayatından uzak bir yaşam sürebildim çünkü bir gün evladım olduğunda benim yaşadıklarımı yaşasın istemedim” itirafında bulundu.

"TATLISES SAYESİNDE EVİME EKMEK GÖTÜRÜYORUM"

Sahne repertuvarının yarısının İbrahim Tatlıses şarkılarından oluştuğunu dile getiren 47 yaşındaki arabesk şarkıcısı, "İbrahim Tatlıses sayesinde evime ekmek götürüyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

"AZİMLİ OLMASAM İSTANBUL BENİ YERDİ”

Albüm yapabilmek için dört ev sattığını ama Unkapanı’nda dolandırılarak, "Albümün tutmadı" denilip gönderildiğini açıklayan Toprak, “O zaman 'Etiler’e adımı altın harflerle yazdıracağım' dedim ve yaptım. Çünkü Unkapanı kurt kapanıdır. O zaman herkese aynısını yapıyorlardı, bana da yaptılar ama ben pes etmedim. Azimli olmasam İstanbul beni yerdi” şeklinde konuştu.

"ÇOK ÇALIŞTIM, KARŞILIĞINI ALDIM"

"Zamanında beni desteklemeyen, alkışlamayan akrabalarım bile şimdi alkışlıyor" diyen Ferman Toprak, “Akrabalarım şimdi 'Yeğeninin sesi güzel, elinden tutsana' diyor. Demek ki güzel bir şey başarmışım. Çok çalıştım çabaladım, karşılığını aldım” açıklamasını yaptı.

“EVLİLİĞİMDE İLGİLİ AÇIKLAMALARI ÇARPITTILAR”

Yakın zamanda yaptığı evliliğiyle ilgili açıklamaların magazin tarafından çarpıtılarak gündeme getirildiğini savunan Ferman Toprak, “Her evlilikte kavga, tartışma olur. Bu herkes için geçerli ama yaptığım beş dakikalık açıklamayı cımbızla çekip, farklı bir algı yaratılmış. Öyle bir şey yok. Her şey yolunda, mutluyuz” dedi.

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