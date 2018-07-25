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Fernandao transferindeki ilginç detay ortaya çıktı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.07.2018 10:07 | Son Güncelleme

Fernandao transferinde ilginç detay ortaya çıktı. Suudi Arabistan ekibi Al Wehda'nın Çaykur Rizespor'un forveti Samudio'yu 4 milyon dolar'a almak istediğini öğrenen Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, hemen araya girip Fernandao'yu 3 milyon dolar'a satmayı önerdi.

Fernandao transferindeki ilginç detay ortaya çıktı!

Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al Wahda'ya transfer olan Fernandao ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

Sezon bitimiyle birlikte Al Wahda, Süper Lig'e yeni yükselen Çaykur Rize'nin santrforu Braian Samudio'ya talip oldu. Al Wahda, bu transfer için 4 milyon dolar'ı gözden çıkarırken bunu öğrenen Damien Comolli devreye girdi.

FFP KISKACINDA KAYNAK YARATTI

Suudi Arabistan ekibine Fernandao'yu teklif eden Fransız direktör, bonservis bedeli olarak da 3 milyon dolar fiyat biçti. Al Wahda yetkilileri bu öneriyi kabul edip Samudio'dan vezgeçerken Fernandao'yu renklerine bağladı. Finansal Fair Play nedeniyle sattığı kadar alma hakkı bulunan Fenerbahçe'de Comolli bu hamlesiyle ekstra bir kaynak da yaratmış oldu. (HABERTÜRK)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe fernandao Spor Toto Süper Lig

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çok etik bir davranış olmuş. tebrikler Fenerbahçe yönetimi...
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