Fernandes, Krasnodar'dan ayrıldı!

Rusya Ligi takımlarından Krasnodar, ofansif orta saha oyuncusu Manuel Fernandes'in takımdan ayrıldığını duyurdu.
34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin bitmesinin ardından kulübe veda ettiği duyuruldu.
Bu sezon Krasnodar ile 19 resmi maça çıkan Fernandes, 3 gol atma başarısı gösterdi.
Fernandes, 2011 - 2014 yılları arasında da ülkemizde Beşiktaş forması giymişti.
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