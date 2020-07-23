SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Fernandes, Krasnodar'dan ayrıldı!

Fernandes, Krasnodar'dan ayrıldı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 23.07.2020 16:59 | Son Güncelleme

Rusya Ligi takımlarından Krasnodar, Manuel Fernandes'in ayrılığını açıkladı.

Fernandes, Krasnodar'dan ayrıldı!

Rusya Ligi takımlarından Krasnodar, ofansif orta saha oyuncusu Manuel Fernandes'in takımdan ayrıldığını duyurdu.

34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin bitmesinin ardından kulübe veda ettiği duyuruldu.

Bu sezon Krasnodar ile 19 resmi maça çıkan Fernandes, 3 gol atma başarısı gösterdi.

Fernandes, 2011 - 2014 yılları arasında da ülkemizde Beşiktaş forması giymişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı, dövülerek öldürüldü Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı, dövülerek öldürüldü
Yıldız oyuncu kadın personeli taciz etti!Yıldız oyuncu kadın personeli taciz etti!
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Radara yakalanmamak için kurduğu düzenek polisi bile şaşırttı

Radara yakalanmamak için kurduğu düzenek polisi bile şaşırttı

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

İngiliz basını duyurdu

İngiliz basını duyurdu

'Erol Bulut F.Bahçe'de gibi anlaşılıyor'

'Erol Bulut F.Bahçe'de gibi anlaşılıyor'

Villarreal'in yeni teknik patronu Emery

Villarreal'in yeni teknik patronu Emery

'Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz'

'Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Acun Ilıcalı ilk transferi açıkladı! Survivor'dan tanıdık isim...

Acun Ilıcalı ilk transferi açıkladı! Survivor'dan tanıdık isim...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ronaldo oynadığım en yetenekli futbolcu değil

Ronaldo oynadığım en yetenekli futbolcu değil

Ester Exposito, Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti!

Ester Exposito, Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fernandes, Krasnodar'dan ayrıldı!

Manuel Fernandes, takımından ayrıldı!

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a transfer ediyor

Acun Ilıcalı'dan flaş karar! Şeyma Subaşı'nın eniştesi...

New York City'de bir kadın personel, David Villa'nın tacizde bulunduğunu iddia etti

Yıldız oyuncu kadın personeli taciz etti!

Sercan Yıldırım'dan flaş Fortuna Sittard açıklaması: Acun Ağabey ile konuştuk, haftaya sonuçlanır

Acun Ilıcalı ilk transferi açıkladı! Survivor'dan tanıdık isim...

"Altın Top" ödülü, Kovid-19 nedeniyle bu yıl verilmeyecek

Ballon d'Or bu yıl kimseye verilmeyecek

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 mağlup etti

Acun Ilıcalı'nın takımından gol yağmuru!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.