Fernandinho Galatasaraylı isimleri takip etti

Orta sahaya en az iki takviye yapmak isteyen Galatasaray, Etebo ile bunların ilkini gerçekleştirmişti. Sıra geldi 6 numara transferine.
Okay Yokuşlu için kulübü Celta Vigo ikna edilemezken gündeme farklı isimler gelmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de Fernandinho.
Geçtiğimiz sezonlarda da Galatasaray'ın gündemine gelen Brezilyalı orta sahanın sosyal medyada takip ettiği isimler taraftarı heyecanlandırdı.
Fernandinho, Instagram hesabında Arda Turan, Radamel Falcao ve Claudio Taffarel gibi isimleri takip ediyor.
Bu durum taraftarların dikkatini çekerken Fernandinho'nun paylaşımlarının altına "Come to Galatasaray" yazılmaya başlandı.
35 yaşındaki orta sahanın kulübü Manchester City ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Belhanda'dan Fatih Terim sözleri!
Kalinic kararını verdi! F.Bahçe mi Beşiktaş mı?
Fenerbahçe'de ayrılık!
Beşiktaş'tan Oğuzhan hakkında açıklama!
Fatih Terim, yıldız ismin biletini kesti!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Kampta ilişkiye girdi... tüm detayları anlattı!
Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti
Rasim Ozan Kütahyalı geri döndü!
Eddie Newton'tan mağlubiyet açıklaması
Trabzon'dan kırmızı kart tepkisi!
Vedat Muriqi resmen Lazio'da
Okuyucu Yorumları 0 yorum