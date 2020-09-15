Fernandinho Galatasaraylı isimleri takip etti

Orta sahaya en az iki takviye yapmak isteyen Galatasaray, Etebo ile bunların ilkini gerçekleştirmişti. Sıra geldi 6 numara transferine.

Okay Yokuşlu için kulübü Celta Vigo ikna edilemezken gündeme farklı isimler gelmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de Fernandinho.

Geçtiğimiz sezonlarda da Galatasaray'ın gündemine gelen Brezilyalı orta sahanın sosyal medyada takip ettiği isimler taraftarı heyecanlandırdı.

Fernandinho, Instagram hesabında Arda Turan, Radamel Falcao ve Claudio Taffarel gibi isimleri takip ediyor.

Bu durum taraftarların dikkatini çekerken Fernandinho'nun paylaşımlarının altına "Come to Galatasaray" yazılmaya başlandı.

35 yaşındaki orta sahanın kulübü Manchester City ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

