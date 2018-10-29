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Fernando Muslera'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.10.2018 15:17 | Son Güncelleme

Muslera'dan 29 Ekim mesajı... Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, "2 Vatanım olan Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimler kutlarım" ifadesini kullandı.

Fernando Muslera'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!

Galatasaray'ın Uruguaylı emektar file bekçisi Fernando Muslera'dan, anlamlı Cumhuriyet Bayramı mesajı geldi. 32 yaşındaki başarılı eldiven, mesajında Türkiye için "2 Vatanım" ifadesinde yer verdi.

Muslera, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2 Vatanım olan Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimler kutlarım" dedi.

İşte Fernando Muslera'nın o paylaşımı...

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Anahtar Kelimeler:
fernando muslera Galatasaray 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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