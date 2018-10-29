Fernando Muslera'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!

Galatasaray'ın Uruguaylı emektar file bekçisi Fernando Muslera'dan, anlamlı Cumhuriyet Bayramı mesajı geldi. 32 yaşındaki başarılı eldiven, mesajında Türkiye için "2 Vatanım" ifadesinde yer verdi.

Muslera, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2 Vatanım olan Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimler kutlarım" dedi.

İşte Fernando Muslera'nın o paylaşımı...





