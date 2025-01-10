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Fernando Muslera'dan flaş Galatasaray kararı! Yönetime bildirdi...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.01.2025 16:41
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2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. 38 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, geleceğiyle ilgili kararını sarı-kırmızılı kulübe bildirdi. İşte detaylar...

Fernando Muslera'dan flaş Galatasaray kararı! Yönetime bildirdi...

Uzun yıllardır Galatasaray'da forma giyen ve sarı-kırmızılılarla adeta özdeşleşen Fernando Muslera ile yol ayrımına gelindiği iddia edildi.

KARARINI BİLDİRDİ

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TRT Spor'da yer alan habere göre, sarı - kırmızılıların sezon sonu sözleşme imzalamak istediği Muslera, ayrılmak istediğini Galatasaray'a bildirdi.

Urugaylı file bekçisinin ise sezon sonu ülkesine dönmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

2.5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

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Galatasaray'ın 14 yıldır kulüpte olan Muslera'ya önümüzdeki sezon için 2.5 milyon euro net ücret teklif ettiği öne sürüldü.

TAM 17 KUPA

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2011 yılında sarı - kırmızılılara imza atan Muslera, Galatasaray forması altında tam 17 kupa sevinci yaşadı.

Fernando Muslera'nın Galatasaray'dan Ayrılması Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Muslera'nın ayrılmasını destekliyorum.
Muslera'nın kalmasını isterim.
Kararsızım.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fernando Muslera galatasaray
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