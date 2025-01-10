Fernando Muslera'dan flaş Galatasaray kararı! Yönetime bildirdi...

Uzun yıllardır Galatasaray'da forma giyen ve sarı-kırmızılılarla adeta özdeşleşen Fernando Muslera ile yol ayrımına gelindiği iddia edildi.
TRT Spor'da yer alan habere göre, sarı - kırmızılıların sezon sonu sözleşme imzalamak istediği Muslera, ayrılmak istediğini Galatasaray'a bildirdi.
Urugaylı file bekçisinin ise sezon sonu ülkesine dönmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.
Galatasaray'ın 14 yıldır kulüpte olan Muslera'ya önümüzdeki sezon için 2.5 milyon euro net ücret teklif ettiği öne sürüldü.
2011 yılında sarı - kırmızılılara imza atan Muslera, Galatasaray forması altında tam 17 kupa sevinci yaşadı.
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