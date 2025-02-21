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Fernando Muslera'dan veda gibi paylaşım! Okan Buruk'un yedek bırakmasına sinirlendi, nefesi sosyal medya hesabında aldı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.02.2025 17:31
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Galatasaray'da son performansıyla eleştiri odağında yer alan Fernando Muslera, Okan Buruk'un tercihi doğrultusunda dün oynanan AZ Alkmaar mücadelesinde yedek bırakılmıştı. Bu hamlenin ardından morali bozulduğu öğrenilen Muslera'nın sezon sonu için karar verdiği ve Galatasaray ile sözleşmesini yenilemeyeceği aktarıldı. Uruguaylı kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu iddiayı adeta doğruladı...

Fernando Muslera'dan veda gibi paylaşım! Okan Buruk'un yedek bırakmasına sinirlendi, nefesi sosyal medya hesabında aldı!
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 39 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan Muslera'dan flaş bir paylaşım geldi.

OKAN BURUK YEDEK BIRAKTI

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AZ Alkmaar ile Avrupa Kupası'nda ölüm kalım maçına çıkan Galatasaray'da Fernando Muslera sakatlığı olmamasına rağmen yedek bırakıldı. Okan Buruk'un bu sürpriz tercihi gündem olurken, Muslera'nın moralinin bozulduğu aktarıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN VEDA ETTİ

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Uruguaylı kaleci eşini etiketleyerek yaptığı paylaşıma "yakında" notunu düştü. Galatasaraylı taraftarlar Muslera'nın bu paylaşımını veda olarak nitelendirdi. Muslera ve Galatasaray cephesinden ise bu iddiaya yalanlama gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.

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