Fernando Muslera'dan veda gibi paylaşım! Okan Buruk'un yedek bırakmasına sinirlendi, nefesi sosyal medya hesabında aldı!

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan Muslera'dan flaş bir paylaşım geldi.

OKAN BURUK YEDEK BIRAKTI

AZ Alkmaar ile Avrupa Kupası'nda ölüm kalım maçına çıkan Galatasaray'da Fernando Muslera sakatlığı olmamasına rağmen yedek bırakıldı. Okan Buruk'un bu sürpriz tercihi gündem olurken, Muslera'nın moralinin bozulduğu aktarıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN VEDA ETTİ

Uruguaylı kaleci eşini etiketleyerek yaptığı paylaşıma "yakında" notunu düştü. Galatasaraylı taraftarlar Muslera'nın bu paylaşımını veda olarak nitelendirdi. Muslera ve Galatasaray cephesinden ise bu iddiaya yalanlama gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.