SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fernando Muslera: Galatasaray ruhu bu

Fernando Muslera: Galatasaray ruhu bu

15.05.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın 2. tamamladığı sezonun ardından Fernando Muslera konuştu.

Fernando Muslera: Galatasaray ruhu bu

Galatasaray'da Fernando Muslera, averajla 2. tamamladıkları sezonun ardından açıklamalarda bulundu.

Sonuna kadar mücadele ettiklerini kaydeden Muslera, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Şampiyon oldular. Sezonun ilk başında takımımın yanında değildim. Arkadaşlarımla gurur duydum. Çok uzun bir sezon oldu. Başta Fatih Hoca, yardımcılar, tüm takım arkadaşlarım ve bizim başarımız için çalışan herkese teşekkür ediyorum Son dakikaya kadar mücadele ettik. Galatasaray'a yakışan ve Galatasaray ruhu bu." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllar sonra ortaya çıktı! Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i tanınmaz haldeYıllar sonra ortaya çıktı! Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i tanınmaz halde
G.Saray şampiyonluğu averajla kaçırdıG.Saray şampiyonluğu averajla kaçırdı
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

Elon Musk etkisi sürüyor! Kritik seviyenin de altına düştü

Elon Musk etkisi sürüyor! Kritik seviyenin de altına düştü

'Kırmızı elmas' hasadı başladı; 4 ülkeye ihraç edilecek

'Kırmızı elmas' hasadı başladı; 4 ülkeye ihraç edilecek

Altın rekora yaklaşıyor! İşte fiyatlar

Altın rekora yaklaşıyor! İşte fiyatlar

Dolar yüksek seviyede! İşte son durum

Dolar yüksek seviyede! İşte son durum

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Salih Uçan yeni takımını açıkladı

Salih Uçan yeni takımını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ronaldo'nun annesi, yeni adresi duyurdu!

Ronaldo'nun annesi, yeni adresi duyurdu!

Başakşehir'den Junior Fernandes için veda mesajı

Başakşehir'den Junior Fernandes için veda mesajı

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.