Fernando Muslera iki penaltı kurtardı, Estudiantes şampiyon oldu

Geçen sezon sonu Galatasaray'dan ayrılan Fenando Muslera Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes'e transfer olmuştu. Başarılı eldiven burada da gösterdiği performans ile adından söz ettirdi.

Estudiantes, Arjantin Birinci Futbol Kapanış Ligi (Clausura) finalinde Racing Club ile karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi ve uzatmalar 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve seri penaltı atışlarına geçildi.

ESTUDİANTES ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Estudiantes, Arjantin Kapanış Ligi'nde zafere ulaştı ve Libertadores Kupası'na katılma hakkı elde etti.

MUSLERA 2 PENALTI KURTARDI! 23'ÜNCÜ KUPASINI KAZANDI

Fernando Muslera ise kurtardığı iki penaltıyla kupanın mimarlarından oldu. Galatasaray'da 8 Süper Lig zaferi olmak üzere birçok şampiyonluk yaşayan Muslera, kariyerinin 23. kupasını kazandı.

JOSE SOSA'DAN ASİST

Jose Sosa ise uzatmada takımının attığı golün pasını veren isim oldu. Arjantin Kapanış A Ligi'nde averajla 8. sırayı alan Estudiantes, son 16 turuna kalmıştı. Estudiantes, son 16 turunda Rosario Central, çeyrek finalde Central Cordoba, yarı finalde ise Gimnasia'yı 1-0 mağlup etmişti.