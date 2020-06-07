Fernando Muslera'nın eşi Patricia Callero'dan havuz paylaşımı

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın eşi Patricia Callero, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
En son eşi Muslera ile yaptığı yoga seansıyla çokça konuşulan Patricia bu kez de havuz başında golf oynadı. Golf topunu suda sektirerek hedefe gönderdiği paylaşıma Sarı - Kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi göstererek, ''Seni seviyoruz yenge'', ''Muslera o topu da kurtartır'', ''Patricia yenge çok yetenekli'' gibi yorumlar bıraktı.
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