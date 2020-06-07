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Fernando Muslera'nın eşi Patricia Callero'dan havuz paylaşımı

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.06.2020 16:53 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın eşi Patricia Callero, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda hünerlerini gösterdi. Havuz başında golf oynayan Patricia'nın topu suda sektirerek hedefe göndermesi sosyal medya kullanıcıları tarafından bir hayli beğenildi. İşte Patricia'nın golf serüveni...

Fernando Muslera'nın eşi Patricia Callero'dan havuz paylaşımı

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın eşi Patricia Callero, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

En son eşi Muslera ile yaptığı yoga seansıyla çokça konuşulan Patricia bu kez de havuz başında golf oynadı. Golf topunu suda sektirerek hedefe gönderdiği paylaşıma Sarı - Kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi göstererek, ''Seni seviyoruz yenge'', ''Muslera o topu da kurtartır'', ''Patricia yenge çok yetenekli'' gibi yorumlar bıraktı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kocası gibi kendi de gayet başarılı
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