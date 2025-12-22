SPOR

Fernando Muslera yine tarihe geçti! Sadece 1 haftada öyle bir şey yaptı ki...

Fernando Muslera, kariyerine bir başarı daha ekleyerek 2025 yılını adeta kupalarla taçlandırdı. Arjantin Şampiyonlar Kupası finalinde Estudiantes’in Platense karşısında aldığı 2-1’lik galibiyette kaleyi koruyan tecrübeli eldiven, sadece bir hafta içinde ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Berker İşleyen

Arjantin futbolunda sezonun önemli finallerinden biri Muslera’nın formasını giydiği Estudiantes ile Platense arasında oynandı. Büyük heyecana sahne olan mücadelede kazanan taraf Estudiantes oldu.

ALARIO SAHNEYE ÇIKTI

Arjantin Şampiyonlar Kupası finalinde uzun süre denge korunurken, Estudiantes’in kilidini Lucas Alario açtı. 79. dakikada attığı golle takımını öne geçiren tecrübeli golcü, 90+1’de bir kez daha ağları havalandırarak kupayı getiren isim oldu. Platense’nin tek sayısı ise 49. dakikada Zapiola’dan geldi. Karşılaşma Estudiantes’in 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

MUSLERA’DAN KISA SÜREDE İKİ KUPA

Kalede Uruguaylı deneyimli eldiven Fernando Muslera yer alırken, 39 yaşındaki kaleci sadece bir hafta içinde ikinci kez kupa sevinci yaşadı. Muslera, kısa süre önce Arjantin Ligi’nde de şampiyonluğa ulaşarak dikkatleri üzerine çekmişti.

2025 YILINA DAMGA VURDU

Muslera için 2025 yılı adeta kupa yılı oldu. Tecrübeli kaleci, biri Türkiye’de ikisi Arjantin’de olmak üzere sezonu toplam dört kupayla tamamladı. Muslera’nın 2025’te kazandığı kupalar arasında Türkiye Süper Lig, Türkiye Kupası, Arjantin Ligi ve Arjantin Şampiyonlar Kupası yer aldı.

