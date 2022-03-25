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Fernando Santos kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos hangi takımları çalıştırdı?

25.03.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fernando Santos kimdir? sorusunun yanıtı dün oynanan Milli maçın ardından merak konusu oldu. Dünya Kupası Elemelerii Play-Off maçları kapsamında Portekiz, Türkiye'yi ağırladı. Maç 3-1 Portekiz'in üstünlüğüyle sona erdi. Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü maç sonrası açıklamalarda bulundu. Peki Fernando Santos kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar...

Fernando Santos kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos hangi takımları çalıştırdı?

Fernando Santos kimdir? sorusunun yanıtı Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü tarafından maç sonrası yapılan açıklamanın ardından merak konusu oldu. Portekiz olarak maça odaklanıp aldıkları galibiyetle bunu atlattıklarını ifade eden Santos, artık yeni maçlara odaklanacaklarını söyledi. Peki Fernando Santos kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos hangi takımları çalıştırdı? İşte Fernando Santos'un hayatı ve biyografisi...

FERNANDO SANTOS KİMDİR?

Fernando Santos'un tam adı Fernando Manuel Costa Santos'tur.

Fernando Santos 10 Ekim 1954 tarihinde Portekiz'in başkenti Lizbon'da dünyaya geldi.

Futbolculuk kariyerine 1972 yılunda SL Benfica'nın altyapısında başlayan Santos, CS Marítimo ve GD Estoril Praia de oynayarak kariyerine son verdi.

Estoril'de 1987'de teknik direktörlüğe başlayarak 1994'e kadar görevine devam etti. Fernando Santos ile Estoril 2 lig atlayarak Portekiz Premier Ligi'ne çıktı. 1994'te Estrela da Amadora'da teknik direktörlüğe devam etti. 1998'de FC Porto'ya geçti ve 2001'e kadar bu kulüpte görev yaptı. 2001'de Yunan AEK'nin başına geçti. Bir sonraki sezon Panathinaikos'u çalıştımaya başladı. Bir sezon çalıştıktan sonra Sporting Lizbon'nin başına geçti. 2004'te tekrar AEK'ye geçerek 2006 yılına kadar bu kulüpte çalıştı ve 2006 yılında Portekiz'e dönerek SL Benfica'nın başına geçti.

PORTEKİZ MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ FERNANDO SANTOS HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

İşte Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos'un çalıştırdığı takımlar:

1987-1994 Estoril
1994-1998 Estrela da Amadora
1998-2001 Porto
2001-2002 AEK Atina
2002-2003 Panathinaikos
2003-2004 Sporting CP
2004-2006 AEK Atina
2006-2007 Benfica
2007-2010 PAOK
2010-2014 Yunanistan
2014- Portekiz

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