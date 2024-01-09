Fernando Santos'un imza töreninde gergin anlar! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile gazeteci arasında atışma çıktı

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos, Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde imza töreni düzenledi. Düzenlenen imza töreninde gergin anlar yaşandı.

İŞTE YAŞANAN O ANLAR...

Gazeteci: Fernando Santos ile yapılan sözleşmenin detayları nelerdir?

Hasan Arat: Anlaşma hocamızla bizim aramızda. Basın mensupları olmayan rakamları yazmaktan vazgeçsin, dikkatli olun!

Gazeteci: Taraftar merak etmiyor mu?

Hasan Arat: Sadece soru soracaksınız. Cevabı ben vereceğim.

Hasan Arat alkışlandı.

Gazeteci: Basın toplantısında alkışı ilk kez görüyorum.

Hasan Arat: Daha çok şey göreceksin.





