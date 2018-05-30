Fernando Torres'in Sagan Tosu'ya transferini yanlışlıkla açıkladılar

Atletico Madrid ile yollarını ayıran Fernando Torres'in Japonya'nın Sagan Tosu takımına transfer olduğu bildirildi. Ancak 34 yaşındaki ünlü forvetin transferi ilginç bir şekilde bir yanlışlık sonucu ortaya çıktı.
Japonlar tarafından sır gibi saklanan bu operasyon J-League resmi hesabının "Hoşgeldin Torres" başlığıyla transferi duyurmasıyla gündeme geldi. Durumun farkına varan J-League resmi hesabı daha sonra bu paylaşımı sildi.
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