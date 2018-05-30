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Fernando Torres'in Sagan Tosu'ya transferini yanlışlıkla açıkladılar

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 30.05.2018 21:24 | Son Güncelleme

Japonya Ligi'nin resmi hesabı, Twitter'dan Fernando Torres'in Sagan Tosu'ya transfer olduğunu açıkladı. Hesap daha sonra paylaşımı hemen sildi

Fernando Torres'in Sagan Tosu'ya transferini yanlışlıkla açıkladılar

Atletico Madrid ile yollarını ayıran Fernando Torres'in Japonya'nın Sagan Tosu takımına transfer olduğu bildirildi. Ancak 34 yaşındaki ünlü forvetin transferi ilginç bir şekilde bir yanlışlık sonucu ortaya çıktı.

Torres Sagan Tosu

Japonlar tarafından sır gibi saklanan bu operasyon J-League resmi hesabının "Hoşgeldin Torres" başlığıyla transferi duyurmasıyla gündeme geldi. Durumun farkına varan J-League resmi hesabı daha sonra bu paylaşımı sildi.

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Anahtar Kelimeler:
fernando torres Sagan Tosu atletico madrid

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