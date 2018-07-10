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Fernando Torres, Sagan Tosu’ya transfer oldu

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.07.2018 11:27 | Son Güncelleme

Atletico Madrid'le sözleşmesi sona eren ve ismi G.Saray'la anılan Fernando Torres, Japon ekibi Sagan Tosu'da forma giyeceğini açıkladı.

Fernando Torres, Sagan Tosu’ya transfer oldu

Fernando Torres, basın mensuplarıyla buluşmasında yeni takımının Sagan Tosu olduğunu açıkladı.

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Tecrübeli golcü, "Çok farklı bir deneyimi yaşamak için buradayım, her yerde olduğu gibi Japonya’da da kendimi bir kez daha kanıtlamak için mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı. Genç yaşta Atletico Madrid forması ile tanışan Fernando Torres, Avrupa’da Liverpool, Chelsea ve Milan formaları da giydi. 34 yaşındaki futbolcunun Atletico Madrid ile sözleşmesi sona ermişti ve adı Galatasaray ile anılıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya fernando torres Sagan Tosu

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