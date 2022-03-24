Ferzan Özpetek kimdir, aslen nereli? Ferzan Özpetek kaç yaşında, evli mi? İşte Ferzan Özpetek filmleri

Ferzan Özpetek'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. İstanbul'da dünyaya gelen Ferzan Özpetek 1976 senesinde İtalya'ya gitmiştir. 1 sene boyunca İtalyanca öğrenebilmek için Yabancılar Üniversitesi'ne gitmiştir. Uzun süren yardımcı yönetmenliğin ardından ilk filmi olan Hamam filmini 1977 senesinde çekmiştir. Peki Ferzan Özpetek kimdir?

FERZAN ÖZPETEK KİMDİR?

3 Şubat 1959 tarihinde Kadıköy, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk-İtalyan yönetmen, senarist, yazardır.3 Şubat 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen yönetmen, 1976 senesinde gittiği İtalya'da önce Perugia Yabancılar Üniversitesi'ne giderek bir sene boyunca İtalyanca öğrenen yönetmen daha sonra sinema eğitimi almak için Roma La Sapienza Üniversitesi'e geçiş yapmıştır.

Buradaki eğitimini tamamlamasının ardından sanat tarihi, kostüm ve tiyatro yönetmenliği eğitimi için Accademia Navona ve Accademia d'Arte Drammatica okullarına giderek Silvio D'Amico'dan dersler almıştır. Bu süreçte ise Julien Beck ile The Living Teather'ın Avrupa turnesinde çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra, 1982 yılında Scusate il Ritardo filminde Massimo Troisi’nin, daha sonra sokak sanatçısı rolüyle de ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Son Contento filminde Maurizio Ponzi’nin yönetmen yardımcılığını üstlenmiştir.

Ferzan Özpetek, yönetmen yardımcısı olarak yaklaşık 15 sene, Ricky Tognazzi, Lamberto Bava, Francesco Nuti, Sergio Citti, Giovanni Veronesi ve Marco Risi gibi farklı yönetmenlerle çalışmıştır. Amerikalı şarkıcı Madonna, bir televizyon programına verdiği röportajda Ferzan Özpetek'in "bir dahi" olduğunu belirtmiştir. Özpetek, 2009 senesinde çekmiş olduğu Serseri Mayınlar isimli filminin Los Angeles Film Festivali açılışındaki gösteriminden sonra John Travolta, Andy Garcia gibi isimlerden de tebrik almıştır.

Ferzan Özpetek, 2005 senesinde gerçekleştirilen 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, oyuncular Hülya Koçyiğit, Zuhal Olcay, Aytaç Arman, Kenan Işık ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın bulunduğu kurula jüri başkanlığı yapmıştır. 2007 yılında ise 75. Venedik Film Festivali'nde jüri üyeliği üstlenmiştir.

FERZAN ÖZPETEK'İN YÖNETMENLİK YAPTIĞI FİLMLER

Hamam

Harem Suare

Cahil Periler

Karşı Pencere

Kutsal Yürek

Bir Ömür Yetmez

Serseri Mayınlar



