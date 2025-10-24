Mynet Trend

Fethiye'ye geldi, doğum günü kabusa dönüştü! Felç geçirip konuşması değişti

Fethiye’de doğum gününü kutlarken faciayı yaşadı. Felç geçiren 29 yaşındaki İngiliz kadın, uyandığında bambaşka bir sesle konuşmaya başladı. Doktorlar, bu durumun “Yabancı Aksan Sendromu”ndan kaynaklandığını açıkladı.

Çiğdem Sevinç

29 yaşındaki İngiliz mali işler yöneticisi Cathy Warren, doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla Fethiye’ye gitti. Akşam yemeğine gitmek üzere otelden ayrılırken “bir anda bacaklarının tutmadığını” söyleyen genç kadın, kısa süre içinde yürüyemez hale geldi. Şiddetli baş ağrısını önce sıcak çarpmasına yoran Cathy, hastaneye kaldırıldığında felç geçirdiği anlaşıldı.

BAŞKA BİRİ GİBİ...

Uyandığında vücudunun sol tarafının felçli olduğunu fark eden Cathy, konuşmaya başladığında ise bambaşka bir şok yaşadı: Aksanı değişmişti. Doktorların yaptığı tetkiklerde Warren’a Yabancı Aksan Sendromu teşhisi konuldu.

“Eskiden tipik bir İngiliz aksanım vardı ama şimdi sesim annemin Tayland aksanına benziyor,” diyen Cathy, “Sesim bana yabancı geliyor, sanki kimliğimin bir parçasını kaybettim,” ifadelerini kullandı.

TEDAVİYE YANIT VERİYOR

Bir ay boyunca Türkiye’de tedavi gören Warren, Ekim 2024’te İngiltere’ye döndü. İki ay hastanede kaldıktan sonra üç ay süren yoğun rehabilitasyonla yeniden yürümeyi öğrendi. “İlk başta üç kişi yardımıyla yürüyebiliyordum. Şimdi kendi başıma yürüyebiliyorum. Bu noktaya gelmem on ay sürdü,” dedi.

Doktorlar, dünya genelinde çok nadir görülen Yabancı Aksan Sendromu’nun genellikle felç veya beyin travması sonrası ortaya çıktığını belirtiyor.

