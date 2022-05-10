Fethiye'de otel odasında yangın çıkardığı iddia edilen turist serbest bırakıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaldığı otel odasında yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı turist, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Foça Mahallesi'ndeki kaldığı otelin odasında dün yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan Alman turist, emniyetteki işlemlerin ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Selim Günday Caddesi'ndeki otelin odasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, otel sahibi ile odada kalan ve yangını çıkardığı öne sürülen turist arasında arbede yaşanmıştı. Şüpheli turist, polis ekibince gözaltına alınmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz