Fethiye'de selin izleri silinmeye çalışılıyor

İlçede 14 Aralık'ta meydana gelen selin ardından ev sahipleri, temizlik çalışması yapıyor. Zemin katları suyla dolan evlerdeki eşyalarını bahçeye çıkaran vatandaşlar, su baskınında kullanılamayacak durumda olanları ise çöpe attı.

Su baskını sırasında evde bulunmayan Cengiz Yılmaz, AA muhabirine, 19 yıldır sitede oturduğunu ilk kez su baskını yaşadığını söyledi.

Evindeki eşyalarının kullanılamayacak hale geldiği ve eşyaların birçoğunu çöpe attığını anlatan Yılmaz, "Şükür sigortamız var ama ne kadar para ödeyeceğini de bilmiyoruz. Belediyemiz ve DSİ'den buraya bir önlem almasını bekliyoruz. Buraya bir drenaj yapılması lazım. Yoksa burayı her yıl su basar. Mağduruz." dedi.

Hollanda'da yaşayan Necmi Turan, seli duyar duymaz uçağa binip evine bakmaya geldiğini söyledi.

Zemin kattaki eşyalarının çöpe döndüğünü ve çoğunu attığını ifade eden Turan, yetkililerin yeterince destek olmadığını ileri sürdü.

İlçede 14 Aralık'taki sağanak nedeniyle su basan evlerde mahsur kalanlar itfaiye botu ve iş makineleriyle tahliye edilmişti.

