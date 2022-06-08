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Fethiye'de Şövalye Adası'ndaki kaçak binanın yıkımına başlandı

08.06.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de Şövalye Adası'ndaki kaçak binanın yıkımına başlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki Şövalye Adası'nda bulunan imara aykırı bina, tekneyle bölgeye giden belediye ekiplerince yıkılmaya başlandı.

Fethiye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün incelemesinde, ilçeye bağlı adalar içinde yerleşimin bulunduğu tek yer olan Şövalye'de, bir binanın kaçak yapıldığı tespit edildi. Gerekli yasal sürecin tamamlanmasının ardından yıkım işlemlerine geçildi.

Tekneyle sabah saatlerinde adaya ulaşan belediye ekipleri, binanın yıkımına başladı.

Yıkım sırasında polis ve zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Balyoz ve hiltiyle yapılan yıkımın birkaç gün sürmesi bekleniyor.

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