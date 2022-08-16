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Fethiye'deki tarihi alanlarda bilimsel araştırma yapılıyor

16.08.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telmessos Yüzey Araştırmaları Başkanı Prof. Dr. İsa Kızgut: - "Batı Likya Kültürel Varlıklarını Araştırma Merkezi, Fethiye ve çevresi ile ilgili soyut somut tüm kültürel değerleri araştırıp envanterleyecek"

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki tarihi alanlarda bilim insanlarınca yapılan araştırma kitap haline getirilecek.

Fethiye Kaymakamlığı toplantı salonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi adına gerçekleştirilen "Telmessos Yüzey Araştırmaları" ile Kaymakamlık bünyesinde kurulan Batı Likya Kültürel Varlıklarını Araştırma Merkezinin amacı ve kapsamı hakkında tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Telmessos Yüzey Araştırmaları Başkanı Prof. Dr. İsa Kızgut ile akademisyenler katıldı.

Kaymakam Balcı, yaptığı konuşmada, Telmessos Antik Tiyatrosu'nun açılması yönünde kararlı olduklarını söyledi.

Telmessos Antik Tiyatrosu'nun 7 yıldır kapalı olduğunu hatırlatan Balcı, "Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın talimatlarıyla çalışmalarda sona geldik. Orayı açacağız. Bunda kararlıyız. Oradaki gereksiz diyebileceğimiz bir takım şeyler var. Onları tahliye edip antik tiyatroyu vatandaşın kullanımına açacağız. Eylül ayında etkinlik yapmayı düşünüyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında ayrıca konserler vereceğiz." dedi.

Telmessos Yüzey Araştırmaları Başkanı Prof. Dr. İsa Kızgut ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi adına Telmessos Yüzey Araştırmaları'nın geçen yıl başladığını, ilk etapta Şövalye Adası karasal ve su altı olmak üzere tüm kalıntıların tespiti ve belirlenmesinin yapıldığını anlattı.

Şövalye Adası sualtı kalıntılarında çalışmaların devam ettiğini, aynı zamanda Fethiye merkez, Çiftlik Mahallesi ile Koca Çalış Tepesi'nde araştırmalar gerçekleşeceğini dile getiren Kızgut, şunları kaydetti:

"Batı Likya Kültürel Varlıklarını Araştırma Merkezi, Fethiye ve çevresi ile ilgili soyut somut tüm kültürel değerleri araştırıp envanterleyecek. Yerli ve yabancı bilim insanları tarafından Fethiye ile ilgili yapılan araştırmaların sonuçlarını halka duyurmak için konferans, sempozyumlar ve diğer etkinlikler düzenleyecektir. Merkez üyeleri farklı branşlarda akademisyenlerden oluşmaktadır. Sonunda tüm bu çalışmalar kitap ya da ciltler halinde yazılarak tarihe izler düşülecektir.”​​​​​​​

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