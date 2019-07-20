'Fethiyespor Başkanı İsmail Öztürk, futbolcu Halil İbrahim Pekşen'i dövdürdü' iddiası!

TFF 3. Lig ekiplerinden Fethiyespor'da sağ kanat oyuncusu Halil İbrahim Pekşen, Kulüp Başkanı İsmail Öztürk'ün koruması tarafından darp edildiğini iddia etti. Genç futbolcu ayrıca zorla imza attırılarak alacaklarından feragat ettirildiğini söyledi. Futbolcu darp raporu aldığını da söyledi.

Halil İbrahim'in sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarında ekimozlar dikkat çekti. Olayla ilgili hukuki süreci başlatan genç futbolcu ilk kez açıklamalarda bulundu.

"ALACAĞIMIN 3'TE 2'SİNİ BIRAKMAYI KABUL ETTİM AMA BANA TEZGAH KURMUŞLAR"

Radyospor'a konuşan Halil İbrahim Pekşen şu ifadeleri kullandı:

"Fethiyespor'da geçen sezon ne yazık ki küme düştük. Kulübümle bu sezon sözleşmem devam ediyor, geçen yıldan da alacağım var. Kulüp Başkanı İsmail Öztürk, benden fedakarlık yapmamı ve sözleşmemi feshetmemi istedi, ben de alacağım miktarın 3/2'sini bırakmayı kabul ettim.

"BOŞ BİR KAĞIDI İMZALAMAMI SÖYLEDİ"

Fakat bana tezgah kurmuşlar. İsmail Öztürk'ün koruması otelde odama geldi ve boş bir kağıdı imzalamamı söyledi. Sonrasında da 'Sen bu kağıdı imzala, sana parayı ödeyeceğiz' dedi. Ben de bunu kabul etmeyince beni tehdit etti. Sonrasında da bana saldırdı ve darp etti.

"ANNEM VE BABAM SABAHA KADAR ÜZÜNTÜDEN UYUMADILAR"

Olaydan sonra TPFD Başkanı Hakan Ünsal'ı aradım, kendisi hemen emniyetle irtibat sağladı ve hukuki süreç başladı. Umarım bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Ailem olaydan sonra tedirgin oldu. Annem ve babam sabaha kadar üzüntüden uyumadılar."

