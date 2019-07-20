Mynet Trend

'Fethiyespor Başkanı İsmail Öztürk, futbolcu Halil İbrahim Pekşen'i dövdürdü' iddiası!

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 20.07.2019 16:22 | Son Güncelleme

TFF 3. Lig ekiplerinden Fethiyespor'da sağ kanat oyuncusu Halil İbrahim Pekşen, sözleşmesini feshetmek için gittiği kulüp binasında başkan İsmail Öztürk'ün koruması tarafından darp edildiğini iddia etti.

TFF 3. Lig ekiplerinden Fethiyespor'da sağ kanat oyuncusu Halil İbrahim Pekşen, Kulüp Başkanı İsmail Öztürk'ün koruması tarafından darp edildiğini iddia etti. Genç futbolcu ayrıca zorla imza attırılarak alacaklarından feragat ettirildiğini söyledi. Futbolcu darp raporu aldığını da söyledi.

Halil İbrahim'in sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarında ekimozlar dikkat çekti. Olayla ilgili hukuki süreci başlatan genç futbolcu ilk kez açıklamalarda bulundu.

"ALACAĞIMIN 3'TE 2'SİNİ BIRAKMAYI KABUL ETTİM AMA BANA TEZGAH KURMUŞLAR"
Radyospor'a konuşan Halil İbrahim Pekşen şu ifadeleri kullandı:

"Fethiyespor'da geçen sezon ne yazık ki küme düştük. Kulübümle bu sezon sözleşmem devam ediyor, geçen yıldan da alacağım var. Kulüp Başkanı İsmail Öztürk, benden fedakarlık yapmamı ve sözleşmemi feshetmemi istedi, ben de alacağım miktarın 3/2'sini bırakmayı kabul ettim.

"BOŞ BİR KAĞIDI İMZALAMAMI SÖYLEDİ"
Fakat bana tezgah kurmuşlar. İsmail Öztürk'ün koruması otelde odama geldi ve boş bir kağıdı imzalamamı söyledi. Sonrasında da 'Sen bu kağıdı imzala, sana parayı ödeyeceğiz' dedi. Ben de bunu kabul etmeyince beni tehdit etti. Sonrasında da bana saldırdı ve darp etti.

"ANNEM VE BABAM SABAHA KADAR ÜZÜNTÜDEN UYUMADILAR"
Olaydan sonra TPFD Başkanı Hakan Ünsal'ı aradım, kendisi hemen emniyetle irtibat sağladı ve hukuki süreç başladı. Umarım bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Ailem olaydan sonra tedirgin oldu. Annem ve babam sabaha kadar üzüntüden uyumadılar."

PARTNERPlajlarda bu saçlar çok moda!Plajlarda bu saçlar çok moda!
Ünlü teknik direktör Frey'i açıkladıÜnlü teknik direktör Frey'i açıkladı
Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandıFenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Halil İbrahim Pekşen Fethiyespor İsmail Öztürk

En Çok Okunan Trend Haberler

Bir dönemin güzel oyuncusu sosyal medyayı salladı

Bir dönemin güzel oyuncusu sosyal medyayı salladı

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Bakanlık uyardı: Mutlaka hastaneye başvurun

Bakanlık uyardı: Mutlaka hastaneye başvurun

Belediye başkanı makam aracı olarak traktörünü kullanıyor

Belediye başkanı makam aracı olarak traktörünü kullanıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hasan Şaş kendinden geçti! Beğeni yağdı

Hasan Şaş kendinden geçti! Beğeni yağdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsmail Kartal: Barış ve Frey konusunda beklemedeyiz

Ünlü teknik direktör Frey'i açıkladı

Fenerbahçe, Berke Özer'i Westerlo'ya kiraladı

Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Trezeguet 11 milyon Euro'ya Aston Villa'ya gidiyor

Adı G.Saray ile anılmıştı! İşte yeni takımı

UEFA, 'şike' gerekçesiyle Mechelen'i Avrupa Ligi'nden men etti

UEFA'dan şike kararı! Avrupa'dan men edildiler

Juventus'un yeni transferi Merih Demiral'a Çin'den vize engeli

Merih Demiral'a vize engeli

Yusuf Erdoğan: Galatasaray'a transferim formayı giydiğim için tamamlanmadıysa bu çok komik

Yusuf Erdoğan'dan G.Saray açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.