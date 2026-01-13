SPOR

Fethiyespor maçı öncesi Okan Buruk'tan sürpriz karar!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında bugün Galatasaray Fethiyespor’a konuk oluyor. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, G.Antep FK ve Atletico Madrid maçlarını da hesaba kattığından bu maça rotasyonlu kadroyla çıkıyor. Öte yandan Cimbom bu maç öncesi 5 yıldız ismini kadroya almadı...

Burak Kavuncu

Galatasaray'da kupa mesisi başladı. Sarı-kırmızılılar bugün Fethiyespor deplasmanına konuk olurken, teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkıyor...

KADRODA YER ALMADILAR! UĞURCAN SÜRPRİZİ

Fethiyespor maçı öncesi Okan Buruk tan sürpriz karar! 1

Teknik direktör Okan Buruk, Milli takımda bulunan Ismail Jakobs ile Victor Osimhen'in yanı sıra Uğurcan Çakır, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara ve Wilfried Singo kadroda yer almadı.

Fethiyespor maçı öncesi Okan Buruk tan sürpriz karar! 2

Sarı-kırmızılılarda Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynanan maçta sürpriz bir şekilde kadroda yer almayan kaleci Uğurcan Çakır'ın Fethiyespor maçında kadroda olması bekleniyordu. Bu karar sonrası taraftarlar büyük şaşkınlık yaşadı.

MUHTEMEL İLK 11'LER...

Fethiyespor maçı öncesi Okan Buruk tan sürpriz karar! 3

Fethiyespor: ARDA, ALİ MERT, ŞAHAN, MUHAMMED, MELİH, SERDAR, İRFAN, SERDARCAN, UĞUR, M.RAŞİT, RAMAZAN

Galatasaray: GÜNAY, SALLAI, ABDÜLKERİM, ARDA, KAZIMCAN, LEMINA, KAAN, AHMED, YUNUS, BARIŞ, ICARDI

KAMP KADROSU DUYURULMUŞTU...

Fethiyespor maçı öncesi Okan Buruk tan sürpriz karar! 4

Sarı-kırmızılıların Fethiyespor maçı kamp kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina

Galatasaray Türkiye Kupası ilk maçında evinde Başakşehir'i 1-0'lık skorla geçerken, Fethiyespor ise deplasmanda Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.

SAHA ZEMİNİ İYİLEŞTİ...

Fethiyespor maçı öncesi Okan Buruk tan sürpriz karar! 5

Geçtiğimiz haftalarda Fethiyespor zemininde oluşan topraksı görüntü ve bozulmalar sosyal medyada gündeme otururken, sahadan bugün gelen görüntüler içleri rahatlattı. Fethiyespor yönetiminin büyük uğraşlar vererek düzelttiği zemin tebrik topladı.

İşte zeminin eski hali...

Fethiyespor maçı öncesi Okan Buruk tan sürpriz karar! 6

