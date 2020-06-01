FETÖ'cü Enes Kanter ABD'deki protestolara katıldı

ABD'nin Minneapolis kentinde polisin boğazını diziyle sıkarak nefessiz bıraktığı siyahi George Floyd'un ölümünün ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler 6. gününe girdi.
Mineapolis'te başlayan gösteriler ülkenin her yerine yayılırken, protestocular polis merkezlerini, polis araçlarını ve dükkanları yakmaya devam ediyor.
Boston'daki gösterilere ise FETÖ'nün de destek verdiği ortaya çıktı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak da bilinen FETÖ'cü Enes Kanter, protestocular arasına katılarak slogan attı.
Enes Kanter'in eylemler esnasında, George Floyd'un ölmeden önce söylediği son söz olan "I can't breathe" (Nefes alamıyorum" sözlerini slogan olarak atması dikkatlerden kaçmadı.
Trump'ın istifaya davet edildiği protestolara destek veren FETÖ'cü Kanter, Trump'ın eski rakibi Hilary Clinton ile yakın ilişkisiyle biliniyor. (İHA)
Şok! 16 futbolcuda koronavirüs çıktı!
Aboubakar Süper Lig'e dönüyor!
Beşiktaş ile Beko anlaştı! 42 milyon TL
Süper Lig'de Ömer Toprak sürpriz!
Flaş sözler! "Tek pişmanlığım Galatasaray"
"Fenerbahçe'de oynar mısın?" İşte cevabı...
Alper Potuk'a sürpriz talip
Muslera'nın Galatasaray kariyeri tehlikede
Beşiktaş Beko'yu resmen duyurdu
Dortmund farka koştu
Rekor bonservis... Dünya devine gidiyor!
Kadın antrenörler, fırsat eşitliği istiyor
Lewandowski rekora koşuyor
Okuyucu Yorumları 2 yorum