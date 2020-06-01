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FETÖ'cü Enes Kanter ABD'deki protestolara katıldı

NBA HABERLERİ  | 01.06.2020 14:29 | Son Güncelleme

ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd'un ardından başlayan protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter'in eylem esnasında Floyd'un son sözleri olan "I can't breathe" (Nefes alamıyorum) sloganını atması dikkat çekti.

FETÖ'cü Enes Kanter ABD'deki protestolara katıldı

ABD'nin Minneapolis kentinde polisin boğazını diziyle sıkarak nefessiz bıraktığı siyahi George Floyd'un ölümünün ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler 6. gününe girdi.

Mineapolis'te başlayan gösteriler ülkenin her yerine yayılırken, protestocular polis merkezlerini, polis araçlarını ve dükkanları yakmaya devam ediyor.

FETÖ'CÜ ENES KANTER'DEN ABD'DEKİ PROTESTOLARA KATILDI

Boston'daki gösterilere ise FETÖ'nün de destek verdiği ortaya çıktı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak da bilinen FETÖ'cü Enes Kanter, protestocular arasına katılarak slogan attı.

Enes Kanter'in eylemler esnasında, George Floyd'un ölmeden önce söylediği son söz olan "I can't breathe" (Nefes alamıyorum" sözlerini slogan olarak atması dikkatlerden kaçmadı.

CLINTON İLE YAKIN İLİŞKİLERİ VAR

Trump'ın istifaya davet edildiği protestolara destek veren FETÖ'cü Kanter, Trump'ın eski rakibi Hilary Clinton ile yakın ilişkisiyle biliniyor. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
basketçi,baklavacı hatta stand up çu yu bile fetöcü ettiniz de 'gel bitsin bu hasret' diye bağırıp beraber yürüdük biz bu yollarda deyip kurdela kesenler nerede ??? :D :D sizi gidi siziii
Yediği kaba sıçmak bu hainlerin kanına ışlemiş,
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