FETÖ'cü Enes Kanter'e sponsor şoku

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ABD’deki temsilcilerinden NBA oyuncusu Enes Kanter, sponsorluk şoku yaşıyor. ABD’li spor giyim markası Nike, New York Knicks takımında forma giyen Kanter’e, FETÖ’ye verdiği destek ve Başkan Erdoğan’a yaptığı ağır eleştiriler nedeniyle sponsor olmayacağını açıkladı.

Kanter, ABD basınına verdiği demeçlerde “Sahada kazandığım para haricinde hiç para kazanamıyorum. Türk hükümetini eleştirdiğim için markalar benimle ayakkabı anlaşması yapmak istemiyor. Birçok ABD şirketi, Türkiye’deki işlerinden dolayı benimle anlaşma yapmıyorlar” dedi.

Kanter ayrıca menajerlerinin de yeteri kadar başarılı olmadığını düşündüğünü belirterek “Ben bir basketbolcuyum, belki yeni bir menajer tutarım ve Çin ya da Filipinler’de olan bir ayakkabı markasıyla anlaşma yaparım, bilemiyorum” açıklamasını yaptı.

NBA’DE BİR TEK BENİM YOK

Menajerleri vasıtasıyla Nike markasıyla görüştüğünü söyleyen Kanter “Bana ‘Seninle daha önce sponsorluk anlaşması yaptık. Ancak son yaşanan olaylar nedeniyle yeniden bir anlaşma yapmayacağız’ denildi” dedi.