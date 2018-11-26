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FETÖ'cü Enes Kanter'e sponsor şoku

NBA HABERLERİ  | 26.11.2018 15:57 | Son Güncelleme

FETÖ’cü NBA oyuncusu Enes Kanter kendine sponsor bulamıyor. FETÖ bağlantısı nedeniyle Nike’ın sponsorluğunu yenilemediği Kanter, ABD basınına “NBA’de ayakkabı markasıyla sponsorluk anlaşması olmayan tek sporcu benim. Türkiye’den çekinen markalar sponsorluklarımı iptal etti” dedi.

FETÖ'cü Enes Kanter'e sponsor şoku

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ABD’deki temsilcilerinden NBA oyuncusu Enes Kanter, sponsorluk şoku yaşıyor. ABD’li spor giyim markası Nike, New York Knicks takımında forma giyen Kanter’e, FETÖ’ye verdiği destek ve Başkan Erdoğan’a yaptığı ağır eleştiriler nedeniyle sponsor olmayacağını açıkladı.

Kanter, ABD basınına verdiği demeçlerde “Sahada kazandığım para haricinde hiç para kazanamıyorum. Türk hükümetini eleştirdiğim için markalar benimle ayakkabı anlaşması yapmak istemiyor. Birçok ABD şirketi, Türkiye’deki işlerinden dolayı benimle anlaşma yapmıyorlar” dedi.

Kanter ayrıca menajerlerinin de yeteri kadar başarılı olmadığını düşündüğünü belirterek “Ben bir basketbolcuyum, belki yeni bir menajer tutarım ve Çin ya da Filipinler’de olan bir ayakkabı markasıyla anlaşma yaparım, bilemiyorum” açıklamasını yaptı.

NBA’DE BİR TEK BENİM YOK
Menajerleri vasıtasıyla Nike markasıyla görüştüğünü söyleyen Kanter “Bana ‘Seninle daha önce sponsorluk anlaşması yaptık. Ancak son yaşanan olaylar nedeniyle yeniden bir anlaşma yapmayacağız’ denildi” dedi.

Kanter, Nike’ın yaptığı açıklamayı ise şu şekilde duyurdu:

"Onlar Türkiye’den korkuyor. Bana 'Türkiye’de çok büyük yatırımlarımız var. Bu anlaşma Türkiye ile aramızı açar. Olumsuz sonuçlar doğurur' dediler. Şu an NBA’de bir ayakkabı markasıyla sponsorluk anlaşması olmayan tek sporcu benim."

Nike’ın yeni bir reklam filmi çekimi hazırlığında olduğunu da söyleyen Kanter, “Burada ben düşünülüyordum, ancak yaşanan olaylar nedeniyle bu işim de son buldu” açıklamasını yaptı.

FETÖ’YE BAĞLILIK YEMİNİ ETMİŞTİ
Enes Kanter’in, FETÖ ile bağlantısının ortaya çıkmasının ardından A Milli takımda kadro dışı bırakılarak vatandaşlığı ve pasaportu iptal edilmişti.

Kanter bunun üzerine “Bana sunulan sebepler gerçeği yansıtmıyor. Kadroya alınmama sebebim, inandığım değerler ve siyasi görüşümdür” açıklaması yaparak, Twitter hesabından FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’e bağlılık yemini etmişti. (Star)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bu pislik teröristin haberlerini görmek istemiyoruz
fetos sponsor olsun sana iste madem baglilik yemini ettin alnina yaz feto diye. asagilik piyon seni
Habere bakın sanki asgari üçretli maş alan biri sponsor bulamıyormus Bulsa ne olur bulmasa ne olur bulsa Adam yıllık kazancının üzerine 200.300 bin dolar daha koyacak Adam zaten orda yılda en az 1 milyon dolar kazanıyor o paraylada zaten kral gibi hayat yasıyor Acıyan bize acısın
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