Mynet Trend

FETÖ'den yargılanan yazar Talha Uğurluel için tahliye kararı!

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.04.2019 13:37 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre FETÖ'ye ilişkin davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan yazar Talha Uğurluel'in tahliyesine karar verildi.

FETÖ'den yargılanan yazar Talha Uğurluel için tahliye kararı!

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan tarihçi yazar Talha Uğurluel için tahliye kararı verildi.

talha

Ayrıntılar geliyor...

Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyorPlastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor
Akkuzulu'da bu sabah! Dualarla uğurlandılarAkkuzulu'da bu sabah! Dualarla uğurlandılar
Tarlabaşı'nda şoke eden anlar! Laf atınca ortalık karıştıTarlabaşı'nda şoke eden anlar! Laf atınca ortalık karıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
talha uğurluel yazar FETÖ tahliye
 

En Çok Okunan Trend Haberler

İğrenç haberi sunarken kendini tutamadı!

İğrenç haberi sunarken kendini tutamadı!

Darağacı kurdular! 'Şehrin meydanında asılmasını istiyoruz'

Darağacı kurdular! 'Şehrin meydanında asılmasını istiyoruz'

Dolmabahçe Sarayı'ndaki döşemelerin altında bulundu!

Dolmabahçe Sarayı'ndaki döşemelerin altında bulundu!

Sedye üzerinden mesaj: Ölmedim ayaktayım paşam!

Sedye üzerinden mesaj: Ölmedim ayaktayım paşam!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cuma namazında ilginç olay!

Cuma namazında ilginç olay!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
gerçek teröristler elini kolunu sallaya sallaya otursun. Meclisde temsil etsin. Bu gibi entellektüel adamlarda içerde yatsın. Allah' ım sen bildiğin gibi yap. Bu milletede feraset ver. Noldu teröristti madem niye 6 ay yatıp çıktı. işin trajikomik yanı ne biliyomusunuz . talha uğurluel gibi nice haksız yere içerde yatanlara sorsanız çoğu tek kelime cevap verir. VATAN SAĞOLSUN...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CNN Türk'teki ‘Ekrem İmamoğlu’ hatası için karar verildi! Buket Güler'in yeri değişti

'İmamoğlu' hatası pahalıya patladı! Koltuğundan oldu

Akkuzulu gençler dualarla askere uğurlandı

Akkuzulu'da bu sabah! Dualarla uğurlandılar

Tarlabaşı'nda şoke eden anlar! Laf atınca ortalık karıştı

Tarlabaşı'nda şoke eden anlar! Laf atınca ortalık karıştı

Oyun oynarken eline demir korkuluk saplandı

Korkunç! Oyun oynarken eline saplandı

Nazlı Çelik’ten Küçükçekmece’deki cinsel taciz olayına tepki

İğrenç haberi sunarken kendini tutamadı!

Köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadını komşuları kurtardı

Köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın ölümden döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.