FETÖ'den yargılanan yazar Talha Uğurluel için tahliye kararı!

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan tarihçi yazar Talha Uğurluel için tahliye kararı verildi.
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