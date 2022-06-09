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FETÖ şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

09.06.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

Kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen Ş.K. ve C.A. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların yapılan incelenmesinde FETÖ şüphelileri oldukları tespit edildi.

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