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FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

14.10.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen U.G. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.

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