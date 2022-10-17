FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yaptığı kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.D yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin FETÖ üyeliği suçundan dosyasının olduğu belirlendi.



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