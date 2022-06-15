FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan A.T'nin Ergani ilçesine geleceği bilgisi alındı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan A.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

