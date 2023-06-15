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  4. FETÖ'den aranan 6 kişi İzmir açıklarında tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

FETÖ'den aranan 6 kişi İzmir açıklarında tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

15.06.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 6 kişi, yelkenli tekne ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğünce takip edilen Polonya bayraklı "Gezgin" isimli yelkenli tekneye, Seferihisar Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerce Urla açıklarında operasyon düzenlendi.

Teknede yakalanan 8 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Yapılan incelemede, 5 eski asker ile 1 eski öğretmenin FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.

6 şüpheli işlemlerinin ardından soruşturmaların yürütüldüğü kentlere gönderildi.

Tekne kaptanı T.Ş. ile yardımcı personeli E.C.Ç, ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

İfadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden şüphelilerden T.Ş. tutuklandı, E.C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekne kaptanı T.Ş'nin, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan ve hakkında kırmızı bülten kararı da bulunan eski Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Uzay Ş'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

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fetö Kaptan darbe örgüt

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