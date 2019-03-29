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Fevzi Layiç: Fatih Öztürk Galatasaray'la anlaştı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.03.2019 07:55 | Son Güncelleme

Akhisarspor'un eski teknik direktörü Safet Susic'in ekibinde yer alan Fevzi Layiç, 32 yaşındaki kaleci Fatih Öztürk'ün Galatasaray'la anlaştığını açıkladı.

Fevzi Layiç: Fatih Öztürk Galatasaray'la anlaştı!

Bir dönem Fenerbahçe formasını terleten ve son olarak Akhisarspor'da Safet Susic'in ekibinde yer alan Fevzi Layiç, eski öğrencisi Fatih Öztürk hakkında açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan Fevzi Layiç, "Fatih Öztürk'ü Akhisarspor'a inanarak ve güvenerek transfer ettik. Fatih'in transferini sıfır maliyete bitirdik. Bundan 10 gün önce Fatih ile telefonda konuştum, Galatasaray'ın kendisine ilgisinin olduğunu ve söz kestiklerini söyledi. Fatih Öztürk, Galatasaray'a transfer olabilir" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'TA KALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Kuzeni Adem Ljajic'in Beşiktaş'ta kalacağını düşündüğünü ifade eden Fevzi Layiç, "Ljajic, Beşiktaş'a kiralık olarak geldi. Beşiktaş sezon sonunda Ljajic'in sözleşmesini 6 milyon euro'ya uzatabiliyor. Ljajic'ten Şenol Güneş ve ekibi memnun. Ben, gelecek sezon Adem Ljajic'in Beşiktaş'ta kalacağını düşünüyorum" dedi.

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