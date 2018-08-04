SPOR

Feyenoord 6 - 5 PSV Eindhoven

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 04.08.2018 22:33 | Son Güncelleme

Hollanda Süper Kupası'nda PSV Eindhoven'ı penaltı atışlarıyla 6-5 mağlup eden Feyenoord, şampiyonluğa ulaştı.

Feyenoord 6 - 5 PSV Eindhoven

Philips Stadı'nda oynanan ve Serdar Gözübüyük'ün yönettiği Süper Kupa maçında geçen sezon ligde şampiyonluğa ulaşan PSV Eindhoven ile Hollanda Kupası'nı müzesine götüren Feyenoord karşı karşıya geldi.

Normal süresi golsüz sona eren mücadelede rakibini penaltı atışlarıyla 6-5 yenen Feyenoord, kupayı dördüncü kez kazandı.

Feyenoord'da forma giyen Robin van Persie, 84 dakika sahada kaldı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Ahmed Musa Al Nassr’a transfer olduAhmed Musa Al Nassr’a transfer oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
feyenoord psv eindhoven

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek

Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Cenk Tosun'dan müthiş gol

Cenk Tosun'dan müthiş gol

İtalya'dan flaş yorum! Mandzukic ve Beşiktaş...

İtalya'dan flaş yorum! Mandzukic ve Beşiktaş...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Feyenoord 6 - 5 PSV Eindhoven

Feyenoord 6 - 5 PSV Eindhoven

Ahmed Musa Al Nassr’a transfer oldu

Ahmed Musa Al Nassr’a transfer oldu

Moussa Sow milli takımı bıraktı

Moussa Sow milli takımı bıraktı

Pierluigi Collina, UEFA'daki görevinden istifa etti

Pierluigi Collina, UEFA'daki görevinden istifa etti

Feyenoord'da kaptan Robin van Persie

Feyenoord'da kaptan Robin van Persie

Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2018: Bugün hangi maçlar oynanacak? Saat kaçta, hangi kanalda? (maç özetleri izle)

Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2018: Bugün hangi maçlar oynanacak? Saat kaçta, hangi kanalda? (maç özetleri izle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.