Feyenoord 6 - 5 PSV Eindhoven

Philips Stadı'nda oynanan ve Serdar Gözübüyük'ün yönettiği Süper Kupa maçında geçen sezon ligde şampiyonluğa ulaşan PSV Eindhoven ile Hollanda Kupası'nı müzesine götüren Feyenoord karşı karşıya geldi.
Normal süresi golsüz sona eren mücadelede rakibini penaltı atışlarıyla 6-5 yenen Feyenoord, kupayı dördüncü kez kazandı.
Feyenoord'da forma giyen Robin van Persie, 84 dakika sahada kaldı.
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